Projekt Orion: Was wir alles über den Nachfolger von Cyberpunk 2077 wissen

Die Show ist wohl noch längst nicht vorüber: Cyberpunk soll auch nach Phantom Liberty weitergehen.

Update am 10. Oktober 2023: Neueste Informationen hinzugefügt, Struktur überarbeitet.

Ist die Geschichte von Cyberpunk 2077 schon vorbei? Keineswegs, wenn es nach Entwickler CD Projekt Red geht! Mit dem großen Story-Addon Phantom Liberty sowie dem Update 2.0 hat zwar der einst zurecht gescholtene Titel ein versöhnliches Ende gefunden, doch die in Polen heimischen Entwickler sind mit ihrem Ausflug in die Zukunft noch längst nicht am Ende.

Wir fassen euch alle wichtigen Informationen zusammen, damit ihr auf dem neuesten Stand der Dinge seid. Die aktuell neuesten Informationen stammen aus einer Investoren-Präsentation von Anfang Oktober 2023, worüber zuerst videogameschronicle berichtete.

Was ist bereits zu Projekt Orion bekannt?

Was wird Projekt Orion überhaupt für ein Spiel? Es soll sich bei Projekt Orion nicht nur um ein weiteres Spiel im Cyberpunk-Universum handeln, sondern tatsächlich um ein direktes Sequel. Allerdings ist noch unklar, was genau das bedeutet – ob wir etwa einen neuen Protagonisten kennenlernen und welche Charaktere zurückkehren könnten.

Wie weit ist Projekt Orion? Orion befindet sich derzeit auf der Ebene des Konzeptdesigns. Ein Release ist also noch sehr weit entfernt. 2024 wird die Entwicklung laut CD Projekt Red richtig losgehen.

Für welche Plattformen kommt Projekt Orion? Hierzu gibt es noch keine Informationen. Wir rechnen damit, dass Orion auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Alles andere wäre in Anbetracht des Lebenszyklus der aktuellen Konsolengenerationen ungewöhnlich.

Wer entwickelt Projekt Orion?

Das Entwicklerteam für Orion wird wohl riesig: Planmäßig sollen 350 bis 500 Leute am Spiel arbeiten, teils in den USA, teils unterstützt durch polnische Mitarbeitende. Es wird abseits der Entwicklung von Orion jedoch vorerst eine Kerngruppe für Patches und Updates von Cyberpunk 2077 abgestellt bleiben.

Aber wie Adam Badowski, Chief Creative Officer von CD Projekt RED, berichtet, wird Orion federführend von einem Team aus Veteranen entworfen, die für die Feinabstimmung von Cyberpunk 2077 und das Design von Phantom Liberty verantwortlich waren .

Die Zielverteilung des Personals zur Entwicklung von Orion soll Ende 2024 folgendermaßen aussehen: Jeweils eine Hälfte der Entwickelnden soll im Norden der USA sowie in Polen sitzen.

Bis wir mehr über Projekt Orion erfahren, könnt ihr ja mal eurer Fantasie freien Lauf lassen: Würdet ihr gern wieder als V spielen oder findet ihr, die Story um Johnny Silverhand und den Merc ist abgeschlossen? Hofft ihr auf einen ganz neuen Charakter, den ihr selbst erstellt, oder wollt ihr diesmal einen festen Protagonisten á la Geralt aus The Witcher? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!