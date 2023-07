Cyberpunk 2077: Entwickler feiern neuen Meilenstein bei den Steam-Reviews

Kurz bevor wir Johnny im DLC wiedertreffen, schafft Cyberpunk 2077 eine neue Hürde bei Steam.

Der holprige Release hing Cyberpunk 2077 lange nach. So lang, dass viele sich von der Vorstellung eines großen Comebacks längst verabschiedet hatten – doch im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre behoben große Patches nicht nur die schlimmsten Technikprobleme, sondern brachten auch beliebte Features, die sich die Community schon zum Start gewünscht hatte.

Jetzt schlägt sich diese Arbeit der Entwickler auch in den Steam-Reviews nieder: Dort erreichte das Rollenspiel einen neuen Meilenstein.

Cyberpunk 2077 jetzt bei »Sehr positiv«

Marcin Momot, Global Community Director von Entwickler CD Projekt Red, macht bei Twitter darauf aufmerksam, dass Cyberpunk 2077 bei den Nutzer-Reviews von Steam jetzt insgesamt »sehr positiv« wegkommt. Konkret heißt das, 80 Prozent aller Reviews (über 500.000 Stück) empfehlen das Spiel weiter, bei denen aus den letzten 30 Tagen sind es sogar 87 Prozent.

Viele loben das Spiel inzwischen als Meisterwerk, etwa User Harogat:

Mein Leben ist geprägt von zahlreichen Videospielen, doch keines hat mich so tief berührt wie Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red. In Anbetracht der schwierigen Umstände, denen das Studio gegenüberstand, darunter ein schädlicher Code-Klau und verschiedene technische Herausforderungen, ist das Endergebnis nichts weniger als ein triumphales Kunstwerk.

Allerdings gibt es nach wie vor auch kritische Wertungen, die etwa die Fahrphysik immer noch bemängelnswert finden und bei denen NPCs unschön despawnen, sobald sie sich von ihnen wegdrehen.

Damit steht Steam jetzt fast gleichauf mit dem Metascore von Cyberpunk 2077: Das Rollenspiel hat dort bei den Presse-Reviews durchschnittlich 86 Punkte gesammelt, beim User-Score sieht es mit einer 7,0 weiterhin gemischt aus. Bei GOG, der Spieleplatttform von CD Projekt, hat das Spiel 3,7 von 5 Sternen.

Die Entwickler sagen Danke

Bei CD Projekt Red sorgt der Steam-Meilenstein spürbar für Erleichterung. Quest Director Paweł Sasko schreibt bei Twitter:

Ihr habt keine Ahnung, wie viel das bedeutet. Danke vielmals für all diese Reviews! Wir nehmen davon nichts für selbstverständlich, es muss noch viel getan werden, um euer Vertrauen wiederzugewinnen.

Wie diese Wiedergewinnung aussehen soll, wissen wir auch schon sehr genau: Am 26. September 2023 erscheint nicht nur der große Story-DLC Phantom Liberty, sondern auch ein gewaltiges kostenloses Update für alle, die das Grundspiel besitzen. Chefredakteur Heiko hat es bereits gesichtet:

Natürlich zählt auch eure Meinung! Wie bewertet ihr Cyberpunk 2077 inzwischen? Hat sich eure Meinung über das Rollenspiel von CD Projekt Red in den letzten Jahren geändert oder wart ihr euch schon zum Release sicher? Und glaubt ihr, dass das Spiel in zehn Jahren eher positiv oder negativ in Erinnerung behalten wird?