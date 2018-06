Als Easter Egg von The Witcher 3 kursiert es bereits seit einer ganzen Weile durch das Internet - und auch in unserem Easter-Egg-Video haben wir Ciris kuriose Prophezeiung von Cyberpunk 2077 bereits aufgegriffen: In einem Dialog mit Geralt erzählte die Kriegerin nämlich bereits vor 3 Jahren, dass sie auf der Flucht vor Eredin in eine fremde Welt reiste, in der Menschen »Metall im Kopf hatten, aus großen Distanzen Krieg führten«.

In dieser Welt gab es keine Pferde, stattdessen reisten Menschen mit fliegenden Schiffen. Klingt nach Cyberpunk 2077? Ein gerade veröffentlichtes YouTube-Video schneidet den Dialog auf den Trailer zu CD Projekts neuem Rollenspiel. Und siehe da: Es passt wie die Faust aufs Auge.

Zufall? Absicht? Eine Prophezeiung? Oder doch nur ein Scherz der Entwickler? Gegen die direkte Referenz auf Cyberpunk spricht die Romanvorlage von The Witcher: In den Büchern wird nämlich ebenfalls aufgegriffen, dass Ciri durch verschiedene Dimensionen reist, eine davon äußerst modern. Allerdings handelt es sich hier logischerweise um keine Anspielung auf Cyberpunk, sondern einen möglichen Verweis auf unsere eigene Welt.

Entwickler bleiben vage

Trotzdem macht gerade der YouTube-Zusammenschnitt natürlich neugierig. Deshalb haben wir bei CD Projekt nachgefragt. Die Antwort klärt aber nur bedingt auf: Jeder Fan soll für sich entscheiden, ob es sich hier um eine bewusste Anspielung handelt oder nicht.

Cyberpunk 2077 war damals zwar schon als Projekt abgesegnet, aber der Autor des Dialogs will nicht klarstellen, was sich genau dahinter verbirgt. Sicher sind wir uns nur: Wenn Cyberpunk schließlich erscheint, werden tausende Fans jeden Zentimeter der Spielwelt nach einem Ciri-Gastauftritt absuchen!

Wer lieber jetzt schon nach harten Fakten zu Cyberpunk sucht: Damit können wir dienen! Wir haben die Gameplay-Demo nämlich dreimal angeschaut und sowohl im GameStar-Podcast, als auch in ausführlichen Artikeln alles festgehalten: