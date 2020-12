Cyberpunk 2077 lässt euch Night City und Umgebung ausschließlich aus der Ego-Perspektive erkunden. Eine Third-Person-Sicht gibt es nur in Ausnahmefällen wie zum Beispiel beim Fahren von Autos oder Motorrädern. Eine Entscheidung, die Entwickler CD Projekt Red schon vor einiger Zeit traf und trotz zahlreicher Kritik im Vorfeld verteidigte:

Die Ego-Perspektive ist ebenso geblieben wie Spieler, die sich gerne eine andere Perspektive wünschen würden. Modder könnten diesen Traum in naher Zukunft erfüllen.

Video zeigt erste 3rd-Person-Demonstration

Der YouTube-Kanal Cineagle zeigt in einem über zwei Minuten langen Video bereits, wie eine solche Modifikation aussehen kann. Dabei gilt es zu erwähnen, dass die gezeigten Szenen aus einer sehr frühen Version stammen und längst nicht final sind:

Eine kleine Demonstration: Im Video ist eine weibliche V zu sehen, die durch einen kleinen Bereich der Badlands läuft und springt. Während die Kamera-Perspektive für eine Third-Person-Ansicht durchaus passt, zeigt sich in den Animationen, wieso Cyberpunk 2077 ausschließlich auf die Ego-Perspektive setzt.

Viele der Bewegungsabläufe wirken sehr hölzern und ungelenk und bei so mancher Rückenhaltung würden Ärzte umgehend Alarm schlagen. Eine große Überraschung ist das natürlich nicht, denn die Entwickler haben nie vorgesehen, dass ihr euren Charakter dauerhaft in der dritten Person seht.

Download noch nicht möglich

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei dem Video nur um eine erste Demonstration, wie eine Third-Person-Perspektive aussehen könnte. Aktuell gibt es deshalb auch keine Möglichkeit, den aktuellen Fortschritt einmal selbst auszuprobieren. Ein Download ist schlicht nicht verfügbar.

Release-Datum für Mod ungewiss: Eine umfängliche Third-Person-Modifikation benötigt unter dem Strich einiges mehr an Entwicklungszeit. Zeit, die Cineagle laut einem Kommentar unter dem Video selbst nicht aufbringen will. Allerdings verweist er im selben Atemzug auf Kollegen, die Interesse an einer Weiterentwicklung äußerten.

Bis zu einer Veröffentlichung einer umfänglichen Third-Person-Mod wird also noch einiges an Zeit vergehen. Dennoch gibt es jetzt schon einige spannende Modifikationen für Cyberpunk 2077, die wir in einem separaten Artikel näher beleuchten:

