In Cyberpunk 2077 können wir eine ganze Menge cooler Sachen machen. Wir können Faustkämpfe bestreiten, Waffen und Kleidung craften und optimieren, mit Cyberware und Skills experimentieren, mit unserem fahrbaren Untersatz die Gegend unsicher machen, Rennen fahren und noch vieles mehr.

Trotz der vielen Möglichkeiten und Ideen gibt es aber immer noch Features, die es entweder nicht ins Spiel geschafft haben oder die sich die Community ganz besonders wünscht. Wir haben in unserer Umfrage eure meistgewünschten Features zusammengetragen und wollen nun von euch per Abstimmung wissen, welches Feature für euch davon am wichtigsten ist:

Diese Features waren mal geplant, schafften es aber nicht ins Spiel

Wie bei jeder Entwicklung gibt es eine Reihe von Features, die mal für das Spiel geplant waren, es aber aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr ins Spiel schafften. Wir haben sie aufgelistet:

U-Bahn-System: Eigentlich war mal geplant, dass ihr mit der U-Bahn durch Night City düsen könnt und sie als Schnellreisesystem benutzt. Im fertigen Spiel könnt ihr die U-Bahn aktuell gar nicht mehr verwenden und reist stattdessen per Tourismus-Terminal mit Ladebildschirm durch Night City.

Wallrunning: Das Entlanglaufen an Wänden wurde ebenfalls aus dem Spiel gestrichen. Laut dem Level-Designer Max Pears war dies vor allem eine Design-Entscheidung.

Techie-Spielstil: Da sich die Techie-Klasse zu sehr mit der Netrunner-Klasse überschnitt, wurde der Spielstil aus dem Spiel gestrichen - und mit ihm die Möglichkeit, den Flathead-Spinnenbot zu kontrollieren.

Diebstahl-System: In Night City könnt ihr alles mitgehen lassen, was nicht niet- und nagelfest ist. Euer Diebstahl bleibt von der Polizei aber ungestraft, weil es die Entwickler vor eine zu große Herausforderung gestellt hätte, was die Reaktion der Figuren und die Auswirkungen auf die Story angeht.

Warum Features gestrichen werden und das oft kein Grund zur Sorge ist, erklärt Elena in ihrer Kolumne:

Diese Feature-Wünsche kommen aus der Community

Transmog-System: Wer schon angefangen hat, Cyberpunk zu spielen, wird das Problem schon kennen: Wirklich stylisch sieht V nämlich nicht aus, wenn ihr euch nur auf die Rüstungswerte eurer Kleidung fokussiert. Daher muss unbedingt ein Transmog-System her. Das finden auch unsere Tester Dimi und Maurice in ihrem Livestream.

Aussehen nachträglich ändern: In eine ähnliche Kerbe schlägt der Wunsch, sein Aussehen nach Spielbeginn ändern zu können. Bisher ist das nicht möglich, könnte aber per Patch oder DLC nachgereicht werden. Immerhin dürft ihr Vs Specs gegen Geld neu verteilen, wenn ihr euch verskillt habt - Wir erklären, wie das funktioniert.

Taxi-Service als Schnellreise-Option: Bisher könnt ihr nur über die Tourismus-Terminals durch Night City schnellreisen. Eine äußerst elegante Alternative sehen Spieler auf Reddit im Delamain Taxi-Service, von dem wir auch in Missionen Gebrauch machen.

Apartment-Upgrade: Obwohl wir uns in Night City langsam hocharbeiten, können wir uns zu keinem Zeitpunkt ein besseres Apartment kaufen oder unsere aktuelle Unterkunft verbessern. Hier könnte man laut der Community auf Reddit nochmal ansetzen.

Eine Möglichkeit um solche Features ins Spiel zu integrieren, wären die bereits angekündigten Gratis-DLCs. Alles zu denen und dem Season Pass von Cyberpunk 2077 erfahrt ihr hier:

Bevor ihr das aber tut, stimmt noch schnell bei unserer Umfrage ab und erzählt uns in den Kommentaren, welche Features ihr noch vermisst und warum euch genau dieses eine so wichtig erscheint.