Fan-Trailer zeigt, wie authentisch Cyberpunk 2077 in WoW aussehen kann

Cyberpunk 2077 und World of Warcraft sind so grundverschieden, dass es eigentlich kaum möglich erscheint, sie miteinander zu kombinieren. Den Youtuber Duren störte das allerdings wenig und er baute einen Trailer von Cyberpunk 2077 in World of Warcraft nach.

Das Ergebnis könnt ihr euch direkt zu Beginn der News ansehen. Es ist unserem Eindruck nach näher am Original, als wir im Vorfeld gedacht hatten.

Wie kombiniert man Cyberpunk und WoW?

Als Vorlage für die Umsetzung diente der zur E3 2018 veröffentlichte Trailer für Cyberpunk 2077, der euch bereits einen guten Einblick in die Welt des Spiels gibt.

Unter anderem seht ihr eine U-Bahn, futuristische Metropolen und actionreiche Feuergefechte. Das Original-Video aus dem Spiel könnt ihr euch zum Vergleich hier noch einmal ansehen:

Wie wurde der Trailer gemacht? Um das alles in World of Warcraft zu zeigen, setzte der Youtuber auf eine Eigenheit des Fantasy-Settings. Denn das bietet bereits zahlreiche SciFi-Elemente wie zum Beispiel die Stadt Mechagon und die technologisch fortgeschrittenen Erfindungen der Gnome wie Schusswaffen und Fahrzeuge.

Diese Elemente exportierte Duren mit Programmen wie dem WoW Model Viewer sowie den WoW Export Tools. Anschließend setzte er die mit Cinema4D und After Effects wieder zusammen und animierte sie. So erstellte Videos werden auch als »Machinima« bezeichnet.

In einem Timelapse der Arbeiten zeigt der Youtuber genauer, wie er eine der Szenen erstellt hat. Das Ergebnis wirkt alles andere als laienhaft zusammengebastelt, sondern könnte auch als Trailer zu einem neuen WoW-Addon durchgehen.

Der Cyberpunk-Nachbau ist nicht das erste entsprechende Werk von Duren. In der Vergangenheit baute er bereits andere Trailer mit den Assets von World of Warcraft nach, darunter ein Video zu Mad Max.

Original-Trailer zu Cyberpunk 2077

Das kommende SciFi-RPG soll nach mehreren Verschiebung am 10. Dezember 2020 erscheinen. Entprechend gibt es bereits einiges an Bildmaterial.

In unserer großen Auflistung findet ihr noch einmal sämtliche Trailer zu Cyberpunk 2077. Damit könnt ihr erkennen, wie das Spiel auf den verschiedenen Plattformen aussehen wird:

Dem Release selbst sollte nichts mehr im Weg stehen: Einige Händler scheinen das Spiel bereits zu früh ausgeliefert zu haben. Zumindest belegen das online auffindbare Videos, die zeigen, dass manche Spieler den Titel bereits jetzt schon spielen können.