Eine Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ist nach einem Leak jetzt so gut wie sicher

Es sieht wohl so aus, als könntet ihr bald mit einer Ultimate Edition nach Night City und die Badlands reisen.

Cyberpunk 2077 erhält zwar kein Addon mehr, gänzlich vorbei mit den Releases ist es aber offenbar noch nicht. Das mittlerweile gefeierte Open-World-Spiel erhält wohl eine Ultimate Edition, wie einem glaubhaften Leak zu entnehmen ist.

Auf der offiziellen PEGI-Webseite fand Reddit-User GoinXwell1 nämlich einen Eintrag zu besagter Edition:

Welche Infos stecken im Leak?

Die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - so der offizielle Name laut PEGI - soll ab 18 Jahren freigegeben sein. So weit, so unspektakulär, immerhin ist auch das Hauptspiel und das Addon Phantom Liberty nicht jugendfrei. Sex, Gewalt und Schimpfwörter gehören dazu.

Release: Auf dem ersten Blick sehr spannend, aber freut euch nicht zu früh: Laut Leak ist der Release für den 31. Dezember 2023 angesetzt. Das dürfte aber höchstwahrscheinlich ein Platzhalter sein, weil noch kein genauer Release feststeht.

Plattformen: Auf dem Screenshot ist nur die Xbox Series X|S zu sehen, PC und PS5 werden aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch dazugehören. Die alten Konsolen Xbox One und PS4 werden dagegen sicherlich keine Ultimate Edition erhalten, da Phantom Liberty nicht mehr für die vergangene Generation erschien.

1:16:58 Was ist bei Cyberpunk 2077 schiefgelaufen? - Wir sprechen mit CD Projekt

Was steckt in der Ultimate Edition? Das lässt sich noch nicht konkret sagen und geht auch nicht aus dem Leak hervor. Das Hauptspiel samt DLC ist aber sicherlich dabei, sonst wäre das ja kaum eine Ultimate Edition. Ob CD Projekt Red weitere kleine Inhalte plant, ist unklar. Phantom Liberty soll aber ausdrücklich die einzige große Erweiterung bleiben.

Auch wenn ein PEGI-Eintrag schon sehr vielsagend ist, muss dennoch gesagt werden: All das ist noch nichts Offizielles, haltet eure Erwartungen also lieber etwas im Zaum.

Wenn diese Ultimate Editon auch als physische Verison erhältlich sein wird, wäre es das erste Mal, dass Cyberpunk 2077 für PS5 und Xbox Series X|S im Laden erwerbbar wäre. Ursprünglich erschien das Spiel nur für die alte Konsolengeneration, das Next-Gen-Upgrade gab’s auch für Disc-Besitzer nur digital.

Habt ihr Interesse an einer Ultimate Edition für Cyberpunk 2077 oder würde euch die Kombination aus Hauptspiel und Phantom Liberty nicht genug bieten, um in die Taschen zu greifen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!