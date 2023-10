Cyberpunk 2077 wird zur Live-Action-Serie: CD Projekt kündigt Partnerschaft mit Filmstudio an

Cyberpunk 2077 bekommt eine Live-Action-Serie.

Was ein Tag für Cyberpunk-Fans. Erst erscheint Patch 2.01 und dann kommt die Mega-Neuigkeit: Bald wird eine Live-Action-Serie im Cyberpunk-2077-Universum über die Bildschirme flimmern.

Die Neuigkeit geht aus einem Gespräch zwischen CD Projekt Red und ihren Investoren heraus, das am Nachmittag des 5. Oktobers stattfand.

Was wissen wir bisher zur kommenden Serie?

Das Produktionsstudio: In Zusammenarbeit mit Anonymous Content soll das Projekt entstehen. Das Studio konnte sich bereits mit Produktionen wie 13 Reasons Why oder auch The Revenant mit Leonardo DiCaprio einen Namen machen.

Neue Story: Die Serie soll eine brandneue Geschichte im Universum von Cyberpunk 2077 erzählen. Genaue Details gibt es hierfür aber noch nicht.

Mehr Bilder gibt's noch nicht zur Serie, auch ein Name ist noch nicht kommuniziert worden.

Leider ist bisher sonst noch nichts zur Serie bekannt. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis wir mit der Veröffentlichung rechnen können, das Projekt befindet sich in einem frühen Phase. Aktuell wird nach einem passenden Screenwriter gesucht.

Das ist somit die zweite Serie, die in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red entsteht - erst letztes Jahr erschien die durchaus erfolgreiche Serie Cyberpunk: Edgerunners auf Netflix. Die spielt ein Jahr vor den Geschehnissen rund um V und Johnny Silverhands Konstrukt. An der Witcher-Serie mit Henry Cavill ist CD Projekt Red nicht direkt beteiligt.

Wenn ihr wissen wollt, wie ungefähr eine Live-Action-Serie zu Cyberpunk 2077 aussehen könnte, gibt euch der Cinematic Trailer zum Addon Phantom Liberty mit Schauspieler Idris Elba eine gewisse Vorstellung:

3:28 Cyberpunk 2077: Neuer Trailer enthüllt die Vorgeschichte des Addons Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 erlebt aktuell einen zweiten Sommer. Mit Update 2.0 und dem Addon Phantom Liberty strömen alte als auch neue Spieler nach Night City. Ein zweiter Teil wurde von CD Projekt Red bereits bestätigt, das Universum wird uns also nicht mehr so schnell verlassen.

Was haltet ihr von einer Live-Action-Serie im Cyberpunk-2077-Universum? Freut ihr euch schon oder hättet ihr lieber eine Fortsetzung zu Edgerunners gehabt? Und falls das Hauptspiel als Serie umgesetzt werden soll, welcher Schauspieler soll Johnny Silverhand verkörpern? Okay, kleiner Scherz am Rande. Aber schreibt uns trotzdem gerne eure Vorstellungen in die Kommentare, wir sind gespannt!