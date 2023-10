»Cyberpunk 2«, ist die glasklare Antwort von CD Projekt auf die Frage, was als Nächstes passiert

Keine Sorge, die Charaktere im Cyberpunk-Nachfolger werden wohl hübscher als dieser Zeitgenosse aussehen.

Was kommt nach Cyberpunk 2077: Phantom Liberty? Diese Frage dürften sich derzeit noch nicht sehr viele Fans stellen, denn sie stecken noch immer mit jeder Pore ihres augmentierten Körpers in Night City. Aber irgendwann ist jede Quest gelöst, jeder Skilltree gefüllt und jede Ecke der Stadt ein alter Bekannter. Was dann?

CD Projekt Red hat darauf eine überraschend offene Antwort, die wir euch nicht länger vorenthalten wollen.

Endgültiger Abschied von Cyberpunk 2077

Im Interview mit PC Gamer hat Game Director Gabe Amatangelo bestätigt: Es wird defintiv keine großen neuen Inhalte mehr für Cyberpunk 2077 geben. Immerhin scheinen noch ein paar Kleinigkeiten in der Pipeline zu stecken, wie er andeutet:

2.0 und Phantom Liberty sind die letzten großen Updates. Wir werden noch ein bisschen mehr machen, aber das sind die letzten großen.

Damit dürften vor allem Patches gemeint sein, die die noch zahlreich vorhandenen Bugs des Addons ausmerzen, was bereits in unserem Test zu einer Abwertung geführt hat.

Es wird Zeit für Cyberpunk »2«

Gabe Amatangelo geht daraufhin weiter ins Detail und gibt freimütig zu Protokoll, worauf im Anschluss an die Patches die studiointerne Aufmerksamkeit gelenkt wird:

Dann ist es Cyberpunk 2. Oder Orion , sollte ich sagen, wie auch immer wir es am Ende nennen werden.

Freut euch jetzt aber nicht zu früh: Bereits Cyberpunk 2077 hat im Anschluss an die - zugegeben sehr, sehr frühe - Ankündigung zehn Jahre gebraucht, bis es erschienen ist. Und außerdem arbeitet CD Projekt bekanntlich auch an neuen Spielen im The-Witcher-Universum und der vierte Teil der Hexer-Saga genießt womöglich erst einmal Priotität.

Was wir bereits alles zu Projekt Orion - aka Cyberpunk 2 - wissen und an welchen Spielen CD Projekt offiziell sonst noch werkelt, erfahrt ihr in diesen zwei Artikeln:

Hättet ihr Lust auf weitere Abenteuer in Night City? Oder freut ihr euch nach dem Abschluss von Phantom Liberty erst einmal auf eine längere Pause, um womöglich auch mal wieder Hexer-Luft zu schnuppern? Welche Änderungen würdet ihr euch für Cyberpunk »2« wünschen? Wir sind gespannt auf eure Ideen und Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!