Cyberpunk 2077: Wohl schon zu Release größer als Witcher 3 mit Addons

Dass Cyberpunk 2077 groß wird, ist kein großes Geheimnis. Eine Vorstellung des Umfangs liefert jetzt jedoch die chinesische Lokalisation. Daniel Ahmat, Senior Analyst bei Niko Partners, hat einige Informationen zu dieser veröffentlicht.

Größer als Witcher mit DLC

Er erklärt, dass derzeit mehr als 150 Synchronsprecher und vier Aufnahmestudios damit beschäftigt sind, die Sprachaufnahmen für die Version auf Mandarin anzufertigen. So werden mehr als 100.000 Zeilen eingesprochen, was insgesamt über 10.000 Perosnenstunden verschlingt.

Das bisher größte RPG des Entwicklers: Damit sind die Aufnahmen für Cyberpunk 2077 laut Ahmat zwischen 15 und 20 Prozent umfangreicher als die, die der Entwickler für Witcher 3 vornehmen musste - inklusive aller Addons.

Cyberpunk 2077 in China

Das ist viel Aufwand für ein Spiel, das nicht einmal offiziell in China erscheinen wird. Dennoch werden chinesische Spieler dazu in der Lage sein, den Titel über Steam zu beziehen.

Das Entwicklerstudio selbst genießt zudem einen guten Ruf im Land der Mitte. Auf der chinesischen Videoplattform Bilibili haben sie über 568.000 Follower. Mehr als doppelt so viele als auf Youtube, wo sie aktuell ungefähr 228.000 Abonnenten vorweisen können.

Der Weg zum Release

Nachdem das kommende Rollenspiel bereits mehrmals verschoben wurde, erklärte der Entwickler erst jüngst, dass man die jetzt geplante Veröffentlichung am 19. November 2020 einhalten wird und es zu keinen weiteren Verzögerungen kommen soll. Was euch dann erwartet, erfahrt ihr in unserer sehr umfangreichen Preview.

Nach dem Release des Spiels sind neben kleineren kostenlosen DLCs auch bereits größere Story-Erweiterungen geplant. Auf was genau ihr euch einstellen könnt, erklären wir euch in einem separaten Artikel mit allen Infos zu den Gratis- und Bezahl-Addons.