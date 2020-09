Cyberpunk 2077: Laut Entwickler soll es keine neue Verschiebung geben

Link zum YouTube-Inhalt

Cyberpunk 2077 sollte einst bereits im April 2020 erscheinen, wurde dann jedoch noch ganze zwei Mal verschoben. Das soll nicht noch einmal passieren. In einem neuen Video erklärt der Entwickler, dass es zu keinen weiteren Verschiebung kommen wird.

CFO Piotr Nielubowicz erklärt so, dass das kommende Rollenspiel bereits erschienen sein wird, wenn sie ihren nächsten Quartalsrückblick im Dezember veröffentlichen. Der Titel wird damit erscheinen, während sich das gesamte Team noch im Home Office befindet. Denn dieser Zustand soll Nielubowicz zufolge ebenfalls noch mindestens bis Ende des Jahres beibehalten werden.

Frühere Bestätigung des Release-Termins

In der Vergangenheit bestätigte das Team jedoch auch die vorherigen Erscheinungstermine, die sich trotz dessen noch einmal verzögerten. Nachdem man den ursprünglichen Termin im Mai zuerst auf September verschob, erklärte man selbstsicher, dass keine weitere Aufschübe folgen werden. Und das gar mehrmals. Die einzige Hürde soll zu dieser Zeit die Lokalisation gewesen sein.

Wie wir jetzt jedoch wissen, folgte danach der zweite Aufschub auf den 19. November 2020. Von dem sind zudem auch die Erweiterungen des Spiels betroffen wie die DLCs und der geplante Mehrspielermodus.

Was machen die Entwickler aktuell?

Während der gamescom 2020 konnten wir uns mit Leveldesigner Miles Tost von CD Project Red unterhalten. In diesem Gespräch erklärte er uns, woran man bis zum Release des Spiels noch arbeitet.

Zu den wichtigen Aufgabengebieten gehören derzeit neben dem Beheben von Fehlern auch Verbesserungen am Benutzerinterface sowie der Performance. Feedback von den jüngsten Hand-On-Events kann man allerdings dennoch umsetzen.

Cyberpunk 2077 soll nach dem aktuellen Plan am 19. November 2020 erscheinen. Erste Infos zur Installationsgröße gibt es ebenfalls: Das Spiel soll so keine 200GB groß sein, sondern nur so viel Platz benötigen, wie auch ähnliche Titel.