Cyberpunk 2077: Großes Update 2.1 angekündigt, bringt neue U-Bahn, Events und mehr!

Wer dachte, CD Projekt sei nach dem letzten großen Update samt Launch von Phantom Liberty fertig mit Cyberpunk 2077, darf sich gern die Augenimplantaten polieren: Das nächste große Update 2.1 steht schon in den Startlöchern und kümmert sich um weit mehr als bloß ein paar Bugfixes. So erfüllen die Devs zum Beispiel einen lang ersehnten Fan-Wunsch: Night City bekommt eine U-Bahn!

In einem Livestream hat CD Projekt erste Details zum Patch verraten, wir fassen die wichtigsten Infos für euch zusammen. Die kompletten Patch Notes erscheinen dann pünktlich zum Launch des Patches am Montag, den 5. Dezember 2023.

Die wichtigsten Änderungen in Cyberpunk 2077: Patch 2.1

Gehen wir die wichtigsten Neuerungen mal durch, die wie üblich kostenlos für alle Besitzerinnen und Besitzer von Cyberpunk 2077 zur Verfügung gestellt werden:

Night City bekommt eine Metro : Die sogenannte NCART (Night City Area Rapid Transit) befördert euch an insgesamt 19 Metro-Stationen quer durch die Stadt. Und ein Feature, das sich die echte Welt gerne abgucken kann: Ihr dürft sogar kostenlos reisen. Diese Metro bietet eine atmosphärische Alternative zur herkömmlichen Schnellreise, falls ihr den stickigen Straßenverkehr vermeiden wollt.

: Die sogenannte NCART (Night City Area Rapid Transit) befördert euch an insgesamt 19 Metro-Stationen quer durch die Stadt. Und ein Feature, das sich die echte Welt gerne abgucken kann: Ihr dürft sogar kostenlos reisen. Diese Metro bietet eine atmosphärische Alternative zur herkömmlichen Schnellreise, falls ihr den stickigen Straßenverkehr vermeiden wollt. Musik überall: Ihr könnt künftig auch Musik weiterhören, wenn ihr euer Auto oder Bike hinter euch lasst. Der neue Radioport lässt sich frei anpassen inklusive Lautstärkeregler und dudelt immer dann weiter, wenn ihr es wünscht. Nur in Dialogen und Zwischensequenzen bleibt die Musik stumm.

25:45 Mit Projekt Orion beginnt die Zukunft von Cyberpunk

Mehr Romantik : Es gibt zwar keine neuen romantischen Partner (sorry, Takemura-Fans), aber falls ihr euch auf Judy, River und Co. einlasst, könnt ihr euch auf neue Dates mit ihnen freuen.

: Es gibt zwar keine neuen romantischen Partner (sorry, Takemura-Fans), aber falls ihr euch auf Judy, River und Co. einlasst, könnt ihr euch auf neue Dates mit ihnen freuen. Neuer Porsche 911 Cabriolet sowie neue Motorräder .

sowie . Ein überarbeiteter Endkampf : Ihr wisst schon wer agiert nun deutlich aggressiver und bedrohlicher und nutzt auch neue Tricks wie beispielsweise Sandevistan.

: Ihr wisst schon wer agiert nun deutlich aggressiver und bedrohlicher und nutzt auch neue Tricks wie beispielsweise Sandevistan. Wiederholbare Rennen : Ihr könnt die Races aus dem Spiel jetzt wiederholen für zusätzliche Belohnungen.

: Ihr könnt die Races aus dem Spiel jetzt wiederholen für zusätzliche Belohnungen. Verfolgungsjagden : Wenn ihr es euch wiederholt mit einer Gang verscherzt, dann besteht die Chance, dass die wütenden Kollegen euch zufällig mit Autos verfolgen und abknallen wollen. Sollen sie's doch versuchen.

: Wenn ihr es euch wiederholt mit einer Gang verscherzt, dann besteht die Chance, dass die wütenden Kollegen euch zufällig mit Autos verfolgen und abknallen wollen. Sollen sie's doch versuchen. Ihr könnt von Motorrädern jetzt auch Äxte und Messer schleudern . Wie im echten Leben.

. Wie im echten Leben. Ein neuer Highway verbindet künftig Japantown und Wellsprings.

verbindet künftig Japantown und Wellsprings. Außerdem gibt es diverse neue Accessibility-Optionen.

Zudem verspricht die offizielle Pressemitteilung diverse neue Geheimnisse, die die Community in den nächsten Wochen entdecken kann. Ihr merkt also: Wir reden da von einem vollen Paket. Die kompletten Patch Notes gibt's zusätzlich mit allen Bugfixes und Detailänderungen am Montag pünktlich zum Release. Dann können wir euch auch die Downloadgröße verraten.