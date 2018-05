Cyberpunk 2077 - Werbekampagne soll teurer werden als bei Witcher 3

CD Projekt Red will nach dem enormen Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt nicht kürzer treten und peilt mit Cyberpunk 2077 die nächsten Rekorde an. Die meisten davon sind nicht planbar, doch der Titel für das bisher größte Marketingbudget eines Spiels aus der polnischen Softwareschmiede dürfte an Cyberpunk gehen.

Im Zuge einer Investorenkonferenz versicherte CD Projekt Red den Geldgebern, dass die Kampagne zum Sci-Fi-RPG größer werden solle, als alles, was das Studio zuvor getan habe. Außerdem scheint es, als solle der Werbeplan langfristig ausgelegt werden. Man wolle keine Blitzkampagne, erklären die Macher.

Cyberpunk 2077 - Angebliche UI-Elemente in Witcher-3-Dateien gefunden ansehen

Enthüllung auf der E3?

Damit scheint CD Projekt Red einen etwas unüblichen Weg einzuschlagen, denn in der Regel sind die Werbemaßnahmen für Spiele kurz und intensiv und laufen für nur wenige Tage.

»Wir haben bezüglich des Titels große Hoffnungen«, so CEO Adam Kicinski und CFO Piotr Nielubowicz fügte hinzu:

"Die Kampagne wird sicherlich teurer als bei Witcher 3 aber es ist zu früh, um die Details zu besprechen. Je näher wir der Premiere kommen, desto präziser werden unsere Erwartungen und dann wissen wir mehr oder weniger, wie viel wir für die Werbung ausgeben wollen."

Cyberpunk 2077 soll wohl auf der E3 2018 enthüllt werden, die vom 12. bis zum 14. Juni in Los Angeles stattfindet. Dort wird wohl dementsprechend auch der erste Trailer seit Jahren gezeigt. Darauf deuten zumindest Jobannoncen aus der jüngeren Vergangenheit hin.

Ob das Spiel jedoch bereits in diesem Jahr erscheinen wird, scheint zumindest ungewiss. Ein Release könnte, nach den ungewissen Marketing-Budget-Aussagen der Bosse, noch in etwas fernerer Zukunft liegen.

