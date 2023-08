Cyberpunk 2077 wird mit Phantom Liberty ein fast neues Spiel - jetzt wissen wir, wie gut das aussieht

Cyberpunk verändert sich bald drastisch.

Im Rahmen der Opening Night Live gibt es gut einen Monat vor dem Release der großen Story-Erweiterung von Cyberpunk 2077 neues Gameplay und massig Infos zu Phantom Liberty.

Ist das noch Cyberpunk?

Innerhalb von drei Minuten zeigen die Entwickler, was sich alles mit der Veröffentlichung von Phantom Liberty ändert. Vieles davon war schon in Grundzügen bekannt, nun gibt es aber viele neue Details. Das könnt ihr in der Erweiterung erwarten:

Ihr entdeckt einen ganzen neuen Distrikt und erledigt dutzende Quests.

Ihr könnt aus Fahrzeugen schießen und dort befestigte Waffen nutzen. Außerdem kontrolliert ihr Fahrzeuge per Fernbedienung.

Es gibt neue Fahrzeuge, Kleidung, Cyberware und Waffen.

Das Polizeisystem wurde überarbeitet.

Das Verhalten der KI im Kampf wurde verbessert.

Viele Skills wurden überarbeitet und neu entwickelt, Gleiches gilt auch für die Cyberware. Ihr könnt nun etwa Kugeln mit dem Katana abwehren.

Es gibt einen neuen Relikt-Skilltree.

Die Levelbegrenzung wurde erhöht.

Viele der genannten Gameplay-Features sollen auch zum Release von Phantom Liberty im Grundspiel verfügbar sein. Sie werden dann mit dem Update 2.0 veröffentlicht.