Ein YouTuber hat wohl in mühseliger Kleinarbeit obskure Runen aus dem Divinity-Trailer übersetzt und glaubt zu wissen, wer der Schurke ist

Ein YouTuber hat womöglich anhand von Runen herausgefunden, welcher Feind sich uns in Divinity in den Weg stellt.

Trailer kurbeln gerne ordentlich die Vorfreude zu Spielen an - und manchmal auch die eine oder andere Theorie. Ein YouTuber hebt das beim kommenden Divinity-Rollenspiel von Larian nun aber auf ein ganz neues Level. Er hat nämlich die Runen von der Krone aus dem Trailer entschlüsselt und damit vielleicht sogar ein großes Geheimnis bereits vorab gelüftet.

Der YouTuber WolfHeartFPS hat etwa 250.000 Abonnenten und teilt vor allem RPG-Content. Seine aufwändige Runen-Analyse postete er bei X. Sie wurde dort über 45.000 Mal angezeigt und fand viel Anklang:

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Die Runen scheinen eine beliebte Fan-Theorie zu bestätigen

Der Hinweis findet sich nicht direkt im Trailer zu Divinity, sondern in den Making-of-Aufnahmen dazu, die von Unit Image über LinkedIn geteilt wurden und die verwendeten Assets direkt zeigen. Das Studio hatte den Cinematic in Zusammenarbeit mit Entwickler Larian erstellt. Im finalen Trailer, den ihr euch gleich hier anschauen könnt, sind die Symbole nicht zu erkennen:

3:22 Divinity: Larian enthüllt ihr neues Rollenspiel mit einem Trailer, der für Entsetzen und sehr viel Hype sorgt

Autoplay

Nach etwas Recherche identifizierte der YouTuber die Runen als Älteres Futhark (Elder Futhark), die älteste bekannte germanische Runenschrift. Er gibt an, dass es schwierig sei, die Schrift zu entziffern, weil es so viele Varianten und Möglichkeiten gäbe, dass sich die (vermutlich zudem etwas abgewandelte) Version von der Krone nicht eins zu eins in modernes Englisch übersetzen lasse.

Deshalb betont er auch, dass es sich nur um seine Interpretation und keine zu hundert Prozent akkurate Übersetzung handle. Trotzdem ist er davon überzeugt, nach etwa fünf Stunden die schlüssigste Theorie gefunden zu haben. Auf der Krone steht wohl Chaos Is Coming , also das Chaos naht .

Das klingt aber nicht nur herrlich bedrohlich, sondern würde auch gut zu Divinity passen. Denn es existierten bereits Theorien dazu, dass sich das nächste Spiel um den Lord of Chaos als Antagonisten drehen könnte, denjenigen, der die Dämonen im Universum erschaffen hat. Er findet bereits in Divine Divinity Erwähnung und ist aktuell gefangen, seine Freilassung könnte dramatische Folgen haben.

Fast 40 Minuten an Trailer-Analyse folgten nach viel Fan-Begeisterung

Nutzer Tobias Finger teilt in den Kommentaren auf X gleich den nächsten möglichen Hinweis. Der YouTuber verspricht sogar, sich prompt dran zu setzen. User Alexander fordert zudem noch eine 30-minütige Video-Aufarbeitung , die er inzwischen auch bekommen hat. Ihr könnt sie euch auf dem Kanal von WolfHeartFPS anschauen (und ja, sie ist wirklich über 30 Minuten lang geworden):

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Er nimmt den Trailer im Video noch weiter auseinander und wagt sich basierend darauf an Theorien zu spielbaren Rassen, Schauplätzen und weiteren Symbolen, die Story-Hinweise liefern könnten. Er wirft dort auch einen Blick auf das vom X-Kommentar angesprochene Tattoo, konnte dieses aber nicht entschlüsseln. Ihm zufolge könne es sich auch einfach um ein dekoratives Element ohne große Bedeutung handeln.

Viel ist noch nicht über das neue Divinity bekannt. Das Rollenspiel-Epos stammt wieder von Larian Studios, die sich zuletzt mit Baldur's Gate 3 wirkungsvoll verewigten und ist in der Welt von Rivellon angesiedelt. Das Rollenspiel soll das größte Projekt des Entwicklerstudios sein und damit auch das erfolgreiche Baldur's Gate 3 zumindest beim Umfang in den Schatten stellen. Das Spiel soll losgelöst von den vorherigen Divinity-Teilen funktionieren und damit auch Neueinsteiger nach Baldur's Gate abholen.