Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint bald - Auf welcher Plattform werdet ihr spielen?

Es kommt nicht selten vor, dass Spiele nach ihrem ursprünglichen Release auf diverse andere Plattformen portiert werden. Selbst die exklusiven Titel wie Horizon: Zero Dawn oder Spider-Man: Miles Morales von Sony gibt es mittlerweile auch für PC.

Bei dem neuen DLC von Cyberpunk 2077 hat sich die Menge der Release-Plattformen dagegen verringert. Die alte Konsolengeneration fiel weg, weil sie nicht mehr die Power hat, die volle Wucht von Phantom Liberty und des Updates 2.0 zu tragen.

Mittlerweile ist die aktuelle Konsolengeneration auch schon ein Weilchen auf dem Markt (Fast 3 Jahre, falls ihr euch auch alt fühlen wollt) und auch besser verfügbar als damals zum Launch. Immerhin muss man heutzutage für eine PS5 keine Niere mehr verkaufen.

Es könnte also schon sein, dass manche von euch in der Zeit die Plattform gewechselt haben, oder? Erzählt uns in den Kommentaren, worauf ihr Phantom Liberty genießen werdet.

Cyberpunk 2077 - Endlich so, wie es sein sollte?

Das Embargo für die Reviews zu Phantom Liberty fiel am 20. September um 17 Uhr. Auf Metacritic pendelte sich die Wertung des DLCs bei 88 Punkten ein, basierend auf 40 Kritiker-Reviews.

18:54 Endlich: Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht - Test

Gelobt wird vor allem der Story-Strang, der stellenweise sogar besser sein soll als das Hauptspiel. Der DLC fühlt sich rund und abgeschlossen an, fast wie ein selbstständiges Spiel. Auch das neue Stadtteil Dogtown erhielt viel Lob für sein Gefühl der Tiefe, das von zahlreichen kleinen Events und Dialogen vermittelt wird.

Leider kommt Phantom Liberty aber nicht um das ewige Problem der neuen Spiele und Erweiterungen: Bugs. Sie sind zwar bei Weitem nicht so zahlreich als damals zum Release des Grundspiels Cyberpunk 2077, aber dennoch auffällig genug, um das Spielgefühl zu stören.

Phantom Liberty wird am 26. Oktober um 1:00 Uhr Nachts unserer Zeit offiziell spielbar sein. Bis dahin müsst ihr euch leider noch etwas gedulden, aber nutzt das gerne als Gelegenheit, uns zu verraten, auf welcher Plattform ihr den DLC spielen werdet. Wird es euer erster Durchlauf sein oder seid ihr schon Cyberpunk-Veteranen, mit Tonnen an Street Cred? Erzählt es uns!