Nach dem aufwendigen Fan-Remake von The Elder Scrolls 2 wagt sich der Entwickler an sein eigenes Rollenspiel

Nach dem Fan-Remake von Daggerfall will sich Gavin Clayton einem eigenen Spiel widmen.

Gemeinsam mit anderen Fans von The Elder Scrolls begann der Hobby-Entwickler Gavin Clayton im Jahr 2014 die Mammutaufgabe, Bethesdas Rollenspiel Daggerfall ein komplettes Remake zu verpassen. Nach dem Abschluss des Projektes will sich Clayton nun einen Kindheitstraum erfüllen und ein eigenes Spiel entwickeln.

Ein eigenes Rollenspiel, natürlich wie Daggerfall

Clayton sprach im Interview mit Dualshockers ausführlich über Daggerfall Unity, verlor aber auch ein paar Worte über seine Zukunft als professioneller Entwickler.

»Ich habe bereits angefangen, an einem neuen Spiel zu arbeiten«, eröffnet der Australier, »Aber dieses Mal wird es etwas von mir sein.« Er erklärt weiter, dass er ein Spiel ähnlich Daggerfall plant:

»Ich liebe diese alte Art von Spiel wirklich sehr. Die Sache, die ich entwickele, geht in die gleiche Richtung. Wir reden von einer großen Welt, komplexen Systemen, Mod-Unterstützung - das sind alles Dinge, die ich erforschen möchte, und ich möchte die Erfahrung von Daggerfall Unity in das neue Spiel einfließen lassen.«

Er fügt jedoch an, dass es vermutlich etwas dauern wird, bis er sich komplett an das große Projekt wagt und erstmal etwas Kleineres versucht, um sich »zurechtzufinden«.

Ein lange gehegter Kindheitstraum

Clayton erzählt, dass er schon als Kind Videospiele entwickeln wollte. Doch als Teenager in den 90ern gab es in Australien wenig Möglichkeiten, irgendetwas in Richtung Indie-Entwicklung zu starten, weswegen ihn sein Weg zunächst in die IT-Branche führte.

Für Daggerfall Unity gab er seinen alten Job jedoch auf. »Meine Frau sorgt für unser Auskommen. Sie hat großes Vertrauen in mich«, erklärt Clayton. Falls er scheitert, will er in seinen alten Beruf zurückkehren.

Was ist noch gleich Daggerfall Unity?

Dahinter verbirgt sich ein aufwendiges Fan-Remake von The Elder Scrolls 2: Daggerfall, an dem Clayton und andere Fans gut zehn Jahre arbeiteten. Alles Wichtige zu Daggerfall Unity und vor allem, wie es installiert wird, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Vor einigen Wochen ging endlich die Version 1.0 online, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Das Remake umzusetzen, war keine Kleinigkeit, immerhin braucht man etwa 70 Stunden, um die Karte des Originals ein Mal zu durchqueren.

Werdet ihr Daggerfall Unity mal ausprobieren? Seid ihr Fans von alten Rollenspielen oder sind sie für euch optisch und spielerisch überholt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.