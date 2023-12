Fallout-Veteranen wollten ein neues The Elder Scrolls entwickeln, Bethesda hat abgelehnt

Der Dovahkiin unterwegs in New Vegas? Wer weiß schon, was sich Obsidian für ihr Elder-Scrolls-Spin-off ausgedacht hätten.

Die Rollenspiele aus dem Hause Obsidian gelten für gewöhnlich als recht sichere Bank für Genre-Fans. Egal ob Neverwinter Nights 2, Knights of the Old Republic 2, Pillars of Eternity oder Fallout: New Vegas - bei Obsidian-Titeln können sich Rollenspieler vorfreudig die Hände reiben. Und wären die Fäden des Schicksal anders verwoben gewesen, hätten wir eventuell noch einen anderen Hit aus diesen fähigen Händen erhalten.

Ein The Elder Scrolls von Obsidian - das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, findet ihr? Nun ja, das ist es auch nicht. Dabei hatte Obsidian einst ordentlich die Klinken bei Bethesda geputzt, um grünes Licht für ein Spin-off zur Kult-Rollenspielreihe zu erhalten.

The Elder Scrolls: New Cheydinhal ?

Chris Avellone, Mitgründer von Obsidian und bis 2015 dort tätig, hat auf X (ehemals Twitter) bestätigt, dass die Idee eines eigenen Elder-Scrolls-Spiel einst sehr konkrete Züge angenommen hatte. Leider liefert uns Avellone keine konkreten Details zum Inhalt der Spiele, interessant dürfte dieser Einblick für Fans dennoch sein.

Einer der Titel hätte eine ähnliche Rolle wie Fallout: New Vegas einnehmen und die Wartezeit zwischen zwei Hauptteilen von Bethesda erträglicher gestalten sollen. Als Vorbild für diese Vision fungierte laut Chris Avellone ausgerechnet Call of Duty:

Ich dachte mir, dass es nicht schaden könnte, ein ähnliches System wie das, das Treyarch/Activision seinerzeit mit Call of Duty vorhatten, voranzutreiben (aber hoffentlich weniger überstürzt). Bethesda könnte eine Hauptversion veröffentlichen, dann würden wir einen Elder-Scrolls-Titel (in derselben Welt oder einer anderen Zeitlinie/Epoche) vor dem nächsten großen Bethesda-Vorstoß herausbringen.

Warum genau Bethesda diesen Plänen eine Abfuhr erteilt hat, ist nicht bekannt. Chris Avellone deutet zumindest an, dass es mit dem kommerziellen Erfolg von Fallout: New Vegas zu tun haben könnte, der Bethesda offenbar nicht groß genug war.

Woran arbeitet Obsidian derzeit?

Obsidian hat sich inzwischen genügend eigene Standbeine aufgebaut, um das abgelehnte Elder-Scrolls-Spin-off verschmerzen zu können. Derzeit arbeitet das Studio an mehreren Spielen, zwei sind bereits offiziell angekündigt.

Das Fantasy-Rollenspiel Avowed wirkte bei seiner Ankündigung im Jahre 2020 noch wie ein Skyrim-Klon, doch inzwischen wissen wir: Obsidian nutzt hier keine Open World, sondern möchte sich lieber auf ein intensiveres, dafür lineareres Erlebnis konzentrieren, also ähnlich wie schon in The Outer Worlds. Diese Entscheidung bringt unseren Rollenspiel-Experten Peter zum Jubeln.

Und dann wäre da noch The Outer Worlds 2. Machen wir es kurz: Zum Nachfolger des Sci-Fi-Rollenspiels aus dem Jahr 2019 ist noch so gut wie nichts bekannt, aber immerhin gibt es schon einen ersten Trailer, der bei Fans des Erstlings ordentlich Stimmung erzeugen sollte:

1:38 The Outer Worlds 2 - Trailer zur Fortsetzung des Sci-Fi-Rollenspiels

Ihr seht also: Die Zukunft von Obsidian sieht rosig aus und Rollenspiel-Fans können sich auch ohne Elder-Scrolls-Spin-off auf genügend Nachschub von den kalifornischen Experten freuen. Seit der Übernahme durch Microsoft befindet sich das Studio ja ohnehin in finanziell ruhigerem Fahrwasser als noch vor einigen Jahren, auch wenn damit eine gewisse Verantwortung einhergeht:

Hättet ihr euch über ein Spin-off von The Elder Scrolls aus dem Hause Obsidian gefreut? Oder sollten die Rollenspiel-Experten sich eurer Ansicht nach lieber auf die Schaffung und den Ausbau ihrer eigenen Spielereihen konzentrieren? Freut ihr euch auf Avowed und The Outer Worlds 2? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!