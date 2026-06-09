Daggerheart: Einen der größten neuen DnD-Konkurrenten gibt es jetzt auf Deutsch

Daggerheart kommt bei vielen Fans sehr gut an und macht einiges spürbar anders als Dungeons & Dragons.

Mit Dungeons & Dragons ist Critical Role berühmt geworden. Zwar hat die bekannteste Spielgruppe der Welt ursprünglich mal Pathfinder gespielt, doch für den Livestream wurde dann doch auf DnD 5e gewechselt. Das war auch einer der Gründe, wieso DnD in den letzten zehn Jahren ein so gewaltiger Popularitätsschub verliehen wurde.

Inzwischen entfernt sich Critical Role jedoch immer öfter von DnD, auch wenn sie für die 4. Kampagne nun doch beim Regelwerk geblieben sind. Inzwischen hat die Gruppe sogar ihren eigenen Verlag, mit dem sie schon zwei eigene Pen & Paper zur Welt brachten.

Für Fans von klassischer Fantasy ist vor allem Daggerheart wichtig: Das Rollenspiel ist 2025 erschienen und eingeschlagen wie eine Bombe! In Deutschland gab es das bisher nur auf Englisch, doch das hat sich jetzt geändert!

2:01 Daggerheart ist da! Das bietet der derzeit größte Rivale von Dungeons & Dragons

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Daggerheart auf Deutsch

Das Rollenspiel ist seit dem 3. Juni beim Pegasus-Verlag auch als deutsche Ausgabe zu haben. Bisher könnt ihr euch so das Grundregelwerk zulegen, in dem alles drinsteckt, was ihr zum Spielen benötigt. Allerdings handelt es sich dabei bislang nur um ein digitales PDF! Das aber zumindest weniger kostet als die Hardcover-Ausgabe.

Für ca. 30 Euro könnt ihr das Grundregelwerk als PDF eintüten. Allerdings ist da natürlich noch lange nicht Schluss. Wer lieber echte Bücher in sein Regal stellt, der muss nur ein wenig länger darauf warten, dass das deutsche Daggerheart von der Druckerpresse rollt.

Ab dem 6. Juli könnt ihr das deutsche Basisset als Hardcover und mit Spielkarten oder gar in einer Deluxe-Ausgabe erhalten. Das Basisset kostet 50 Euro, die Deluxe-Ausgabe ganze 125 Euro.

Das macht Daggerheart besonders

Critical Role legt bei seinen eigenen Rollenspielen immer viel Wert darauf, dass sie sich zugänglich spielen. Außerdem sind sie dafür da, coole Geschichten zu erzählen! Es geht also weniger darum, wie etwa bei DnD, DSA oder Pathfinder, ein komplexes und umfassendes Regelsystem zu entwickeln.

Auch wenn Daggerheart sich etwa im Bereich der Klassen stark an DnD orientiert, funktioniert hier trotzdem vieles anders. Beispielsweise würfelt ihr statt mit einem W20 mit zwei W12. Dabei kann jede Probe nicht nur gelingen oder scheitern. Je nach Wurf kann es in jedem Fall auch zu günstigen oder nachteiligen Ereignissen kommen.

Auch die Kämpfe sind sehr anders als bei DnD. Es gibt keine Initiative, die Spielerinnen und Spieler entscheiden untereinander, wer als Nächstes dran ist. Gegner kommen nur zum Zug, wenn die Würfel der Spielenden schlecht fallen. Damit wird es weniger ein Hin und Her und mehr zu einem erzählerisch geprägten Event, bei dem sich plötzlich das Blatt wenden kann.