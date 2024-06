Neu in den Top 10 bei Netflix: Ein Fantasy-Film mit mauen Reviews gehört zu den erfolgreichsten Streifen

Nach knapp drei Wochen nach Release schon unter den Top 10 der erfolgreichsten Filme bei Netflix: Damsel. Bildquelle: Netflix

Bei den Top 10 von Netflix tut sich was: Damsel startete erst am 8. März 2024 bei dem Streamingdienst, hat sich aber schon jetzt auf Platz 8 der erfolgreichsten Netflix-Filme gekämpft. Und das, obwohl der Fantasy-Film mit Millie Bobby Brown bei Kritikern und Zuschauern nicht gerade Jubelstürme ausgelöst hat.

(K)eine Dame in Nöten

Bei Rotten Tomatoes beläuft sich beispielsweise der Durchschnitts-Wert auf überschaubare 57 Prozent, der Audience Score ist mit 60 Punkten zumindest etwas großzügiger. Auf Metacritic sieht es mit 46 Prozent sowohl von Kritikern als auch Zuschauern noch düsterer aus.

Trotzdem (oder vielleicht auch gerade deswegen?) kommt Damsel laut der offiziellen Statistik von Netflix auf insgesamt 251,5 Millionen geschaute Stunden und 137,2 Millionen Abrufe. Damit reiht sich der Film von Regisseur Juan Carlos Fresnadillo (28 Weeks Later) auf Platz 8 der erfolgreichsten englischsprachigen Filme der Plattform ein.

Worum es in Damsel überhaupt geht? Die Handlung dreht sich um die junge Elodie (Millie Bobby Brown), die einen Heiratsantrag aus einem fremden Königreich erhält. Als pflichtbewusste Tochter eines Königs, der um sein eigenes Reich kämpft, willigt Elodie ein.

Allerdings muss sie feststellen, dass sie als Opfer für einen feuerspeienden Drachen auserkoren wurde und in einer Höhle vor einen Kampf ums Überleben gestellt wird.

2:46 Damsel: Millie Bobby Brown legt sich im neuen Trailer zum Fantasy-Film von Netflix mit Drachen an

Die aktuelle Filme-Top-10 bei Netflix

Übrigens: Die aktuelle Top 10 der erfolgreichsten Netflix-Filme sieht momentan wie folgt aus.

Netflix aktualisiert diese Zahlen wöchentlich und es ist nicht auszuschließen, dass der Film bis zum 12. Juni 2024 dann sogar den siebten Platz erobert. Die Statistik findet ihr hier.

Was gerade sonst bei Netflix passiert

Der Erfolg kommt übrigens nicht wirklich überraschend. Denn Netflix macht kein Geheimnis daraus, wie gut die Produktionen des Streamingdienstes anlaufen. Basierend auf den verfügbaren Daten der Plattform haben unsere Kollegen von Filmstarts schon im April die Prognose aufgestellt, dass Damsel ein dickes Ding für Netflix wird.

Mit Millie Bobby Brown scheint Netflix also ein regelrechter Glücksgriff gelungen zu sein. Schon Stranger Things gehört zu den erfolgreichsten Produktionen des Streamingdienstes und auch die Enola-Holmes-Reihe trifft bei Abonnenten der Plattform definitiv einen Nerv.

Als Nächstes steht Brown für die Netflix-Produktion The Electric State der Regisseure Joe und Anthony Russo (Avengers: Infinity War, Endgame) an, der mit einem angeblichen Budget von 320 Millionen US-Dollar ganz schön teuer wird. Mehr dazu erfahrt ihr ebenfalls bei unseren Kollegen von Filmstarts.

Was gerade sonst so bei Netflix oder im Fantasy-Genre passiert, könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen.

Habt ihr Damsel bei Netflix bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Fantasy-Film mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle gefallen? Was haltet ihr sonst ganz allgemein von den Top 10 der erfolgreichsten Netflix-Filme? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!