"D&D-Tarkov" erobert Steam: Dark and Darker zieht schon vor Release an CoD & Elden Ring vorbei

In den meistgespielten Spielen von Steam tummeln sich neben vielen Blockbustern immer wieder auch kleinere Titel wie etwa Wallpaper Engine oder Unturned. Dass es aber eine Demo von einem Indiespiel unter die Top 10 schafft, ist wirklich ungewöhnlich: Heute wagten sich etwa 100.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig in die Tiefen von Dark and Darker. Das waren zu diesem Zeitpunkt mehr als in CoD Modern Warfare 2 (etwa 90.000) und Elden Ring (etwa 57.000).

Doch was ist dieses Spiel überhaupt, und warum ist es schon vor seinem Release so erfolgreich? Wir stellen euch die Mischung aus Fantasy-Rollenspiel und Extraction-Shooter kurz vor. Wenn ihr selbst die aktuell spielbaren Demos des Steam Next Fests ausprobieren wollt, haben wir übrigens einige Empfehlungen für euch:

29 4 Steam Next gestartet: Diese 8 Spiele solltet ihr ab heute unbedingt ausprobieren

Ein düsteres Abenteuer

Der Titel ist hier Programm: Dark and Darker wirft euch nicht nur in ein düsteres Fantasy-Setting, sondern lässt euch als Schatzjäger auch immer tiefer in die Gewölbe einer uralten Festung hinabsteigen. Dabei müsst ihr euch allein oder als Gruppe von bis zu drei wackeren Recken den Gefahren der Dunkelheit stellen: Skelette, Ghule, Spinnen und andere Monster lauern hinter jeder Ecke.

Habt ihr schließlich einen Schatz entdeckt und euch die Taschen gefüllt, wird es nicht leichter: Nun müsst ihr dem Labyrinth aus Gängen, Räumen und Hallen entkommen, indem ihr geheime Fluchtrouten entdeckt. Spätestens dann solltet ihr euch auch vor anderen Spielerinnen und Spielern in Acht nehmen, die euch eure Reichtümer neiden. Denn sterbt ihr im Kampf, ist alles Erreichte verloren. Wie das Ganze aussieht, zeigt euch auch ein erster Gameplay-Trailer:

2:06 Dark and Darker: Der düstere PvP-Dungeoncrawler erklärt sein Gameplay im Trailer

Wie ihr im Video selbst sehen könnt, wird Dark and Darker wohl nicht gerade ein auf Hochglanz polierter Blockbuster. Grafikqualität, Animationen und Detailgrad hauen uns nicht gerade aus den Socken. Viel mehr sind es wahrscheinlich die Ideen und Features des Spiels, die Viele so begeistert:

Inspiration durch die Klassiker: Dark and Darker lässt sich nicht nur zufällig mit D&D abkürzen. Die Entwickler wollen den Geist klassischer Fantasy-Adventure-Spiele einfangen und eine Welt bieten, in der große Gefahren lauern, Mut und Abenteuerlust aber mit großen Reichtümern belohnt werden.

Dark and Darker lässt sich nicht nur zufällig mit D&D abkürzen. Die Entwickler wollen den Geist klassischer Fantasy-Adventure-Spiele einfangen und eine Welt bieten, in der große Gefahren lauern, Mut und Abenteuerlust aber mit großen Reichtümern belohnt werden. Klassenwahl: Wie in einem klassischen Rollenspiel wählt ihr bekannte Klassen wie Barbar, Kleriker, Dieb, Zauberer oder Barde und nutzt dann unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen.

Wie in einem klassischen Rollenspiel wählt ihr bekannte Klassen wie Barbar, Kleriker, Dieb, Zauberer oder Barde und nutzt dann unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen. Hardcore-Erfahrung: Dark and Darker will alles andere als einsteigerfreundlich und einfach sein. Ihr müsst hier hohe Risiken eingehen, um belohnt zu werden, und sterbt ziemlich leicht, wenn euch ein Fehler unterläuft. Dazu kommen dann noch Spielerinnen und Spieler, die euch ans Leder wollen.

Dark and Darker will alles andere als einsteigerfreundlich und einfach sein. Ihr müsst hier hohe Risiken eingehen, um belohnt zu werden, und sterbt ziemlich leicht, wenn euch ein Fehler unterläuft. Dazu kommen dann noch Spielerinnen und Spieler, die euch ans Leder wollen. Die Dunkelheit: In den Tiefen der Festung sehr ihr oft kaum die Hand vor Augen, wenn ihr keine Fackel oder Laterne zur Hand habt. Das kann aber auch euer Vorteil sein: Ihr könnt euch etwa vor angreifenden Feinden verstecken, oder einen Hinterhalt wagen.

Ob hinter Dark and Darker mehr steckt, als nur spannende Ideen, lässt sich natürlich noch nicht so schnell sagen. Spielerinnen und Spieler haben viel Lob für das Spiel übrig, üben aber teils auch deutliche Kritik. Doch einen Nerv hat der Titel wohl auf jeden Fall getroffen.

Reizt euch das Prinzip von Dark and Darker auch? Habt ihr das Spiel vielleicht sogar schon ausprobiert, und könnt uns erzählen, was ihr davon haltet? Schreibt es gerne in die Kommentare!