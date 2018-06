Dark and Light ist mittlerweile seit einem Jahr bei Steam im Early Access erhältlich. Nun haben die Entwickler angekündigt, dass im Sommer mit »The Dark Plane« eine erste große Erweiterung erscheinen soll.

Das ist etwas ungewöhnlich für ein Spiel, das selbst noch nicht fertig ist. Allerdings hat auch Ark: Survival Evolved als vergleichbarer Survival-Sandbox-Titel mit Scorched Earth bereits im Early Access eine kostenpflichtige Erweiterung veröffentlicht.

Kollege Maurice schrieb damals eine kritische Kolumne zum Thema und befürchtete einen unschönen Trend in dieser Richtung bei den Early-Access-Titeln. Allerdings macht es Dark and Light deutlich kundenfreundlicher als der Dino-Konkurrent und bietet den DLC kostenlos für alle Besitzer des Hauptspiels an. Außerdem kann man ihn einzeln als Standalone-Version erwerben.

Dark and Light - Screenshots ansehen

Guide zu Dark and Light: So zähmt man Kreaturen

Neue Gebiete und Gegner

In der Erweiterung geht es in ein neues Gebiet, in dem die Spieler gegen die »Mysterious Faiths« antreten müssen. Um die Balance in der Welt wiederherzustellen, muss man außerdem uralte Rituale erforschen. Wer schon jetzt loslegen möchte, kann das dank des Steam Summer Sales zum halben Preis tun. Außerdem findet gerade ein Event statt, dass für zweimal höhere Drop Rates beim Loot als üblich sorgt. Jetzt einzusteigen, könnte sich also lohnen.

Wir haben das Fantasy-Ark bereits zum Early-Access-Release unter die Lupe genommen. Im Test offenbart es durchaus spaßige Seiten, man sollte aber im Idealfall gemeinsam unterwegs sein.