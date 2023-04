Dark and Darker: Im Rechtsstreit sammelt das Studio 46.000 Dollar der Fans, jetzt ist die Seite weg

Dark and Darker sammelt kurzzeitig Spenden für den Rechtsstreit, die entsprechende Seite wird aber wieder entfernt.

Kurz nach einer außerordentlich erfolgreichen Demo-Phase verschwand Dark and Darker von Steam. Wenig später wurde bekannt, dass dem Entwicklerstudio Ironmace vorgeworfen wird, Idee und Assets zum Spiel gestohlen zu haben. Die Entwickler widersprachen den Vorwürfen, und nun veröffentlichte ein Teammitglied einen Spendenaufruf, der jedoch nur für wenige Stunden sichtbar blieb.

Sie wollen uns ausbluten lassen

Kurz nachdem Dark and Darker durch eine Steam-Demo bekannt wurde, gab es einigen Ärger um den Titel. Die zuvor erwähnten Vorwürfe kamen von Publisher Nexon, bei dem ein großer Teil des Entwicklerteams von Dark and Darker zuvor gearbeitet hatte. Dort hatte man an einem eingestellten Projekt namens P3 gearbeitet, dass laut Nexon im Kern dasselbe Spiel sei.

Inzwischen musste Dark and Darker sogar wegen einer Unterlassungserklärung von Steam verschwinden:

Die Entwickler von Ironmace sehen sich dagegen im Recht und veröffentlichten angebliche Beweise, die Unschuld beweisen sollten. Am 1. April wurde ein Spendenaufruf auf Discord veröffentlicht, bei dem man um Geld für die Finanzierung der rechtlichen Auseinandersetzung bittet, wie unter anderem PC Gamer berichtet.

Ein Entwickler behauptet in dem Aufruf, dass Nexon nur versuche, Ironmace durch hohe Anwaltskosten in den Ruin zu treiben, und eigentlich keinerlei Beweise oder auch nur Anhaltspunkte für einen Diebstahl von Ideen und Assets hätte. Das Ziel des Publishers sei, sie durch Gerichtskosten ausbluten zu lassen.

Inzwischen wurden sowohl der Discord-Post, als auch die Möglichkeit auf GoFundMe zu spenden, wieder entfernt, obwohl in weniger als einer Stunde bereits 46.000 Dollar gespendet wurden. Einer der Chefentwickler von Ironmace postete dazu eine Stellungnahme:

Diesen Morgen wurde eine Ankündigung bezüglich eines GoFundMe-Links gepostet, um Ironmace zu unterstützen. Der Link ist legitim, sollte aber erst später veröffentlicht werden, falls notwendig. Er wurde von einem leidenschaftlichen Team-Mitglied veröffentlicht, der die Dinge in die eigene Hand nahm. Wir haben die Kampagne pausiert, da sie verfrüht angekündigt wurde. [...] Wir entschuldigen uns für die verursachte Verwirrung und unternehmen in den nächsten Stunden geeignete Schritte, um das Problem zu lösen. Wir werden eine weitere Ankündigung dazu machen, wie wir mit dem GoFundMe-Link umgehen. Vielen Dank an euch alle!

Zum aktuellen Zeitpunkt steht die angekündigte Stellungnahme noch aus, wir halten euch über die Entwicklung auf dem Laufenden.

Was ist Dark and Darker überhaupt?

Dark and Darker tauchte zuerst im Februar 2023 beim Steam Next Fest als kostenlose Demo auf und war auf einen Schlag unheimlich beliebt: Über 100.000 Spielerinnen und Spieler probierten den Titel aus, und auch wir wagten uns in den Dungeon.

2:06 Dark and Darker: Der düstere PvP-Dungeoncrawler erklärt sein Gameplay im Trailer

Das Spiel nimmt sich Dungeon Crawler und klassische Rollenspiele zum Vorbild und lässt uns allein oder mit Freunden unterirdische Hallen und Gänge durchstreifen, um wertvolle Schätze zu ergattern. Doch wir müssen uns dort nicht nur allerlei Monstern und Kreaturen stellen, sondern auch anderen Schatzjägern, die uns umlegen und berauben können.