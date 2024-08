Das beste Dragon Age: Für den Gewinner hätten wir gar keine Umfrage gebraucht

Das beste Dragon Age ist … hehe, das verraten wir euch jetzt doch noch nicht!

Es gibt Community-Umfragen, da sind wir wirklich auf das Ergebnis gespannt, weil wir es beim besten Willen nicht absehen können. Etwa das beste WoW-Addon oder euer liebstes Age of Empires.

Bei Dragon Age hätten wir uns die Mühe hingegen sparen können. Denn die goldenen Tage von Bioware, in denen der Rollenspiel-Spezialist nahezu unantastbar und für Fans unfehlbar war, sind lange vorbei. Und das einzige Dragon Age, das fast vollumfänglich nur Lob und Liebe erntete, war bekanntlich …

Dragon Age: Origins - und dann ganz lange nichts

So, der Drache ist aus dem Sack. Dragon Age: Origins ist super. Danke für's Lesen, wir sehen uns!

Wobei, ach, na gut, schauen wir uns das amtliche Ergebnis doch noch in Ruhe gemeinsam an. Und im Anschluss lassen wir noch ein paar Stimmen aus der Community zu Wort kommen, um das Votum nicht nur mit nackten Zahlen, sondern mit Emotionen zu unterfüttern.

Origins lässt seinen Nachfolgern nicht den Hauch einer Chance.

Dragon Age: Origins kann stolze 3.748 Stimmen für sich gewinnen, was satte 71 Prozent des gesamten Kuchens sind. Der Zweitplatzierte, Dragon Age: Inquisition, kommt bereits nur noch auf 869 Stimmen (17 Prozent). Platz drei geht an Dragon Age 2 mit 433 Stimmen (8 Prozent).

Die Schlusslichter sind das Origin-Addon Awakening (200 Stimmen, 4 Prozent) und das alles andere als legendäre Dragon Age: Legends mit 18 Stimmzetteln in der Wahlurne.

Das sagt unsere Community

Wenig überraschend müssen wir nicht lange suchen, um Fans des Erstlings in den Kommentaren unterhalb der Umfrage zu finden. Etwa User nokrahs, der schreibt:

Beste Story mit den grauen Wächtern und der dunklen Brut. Alleine die Grauer Wächter Aufnahme-Zeremonie mit dem Blut der dunklen Brut und dem sicheren Tod, entweder sofort oder mit Verzögerung als Wächter, war beste Dark Fantasy.

Die Story des Erstlings ist auch bei Plus-User Arzawa der Grund, der zur Stimmabgabe führte:

Ganz klar Dragon Age: Origins und das mit weitem Abstand. Das Origins-Prinzip, wo man verschiedene Prologe spielen kann, die sich dann (leider nicht so viel, wie gewünscht) auf die Hauptstory auswirken, hat mich gehooked, eine dreckige Fantasywelt kannte ich so nicht und die wurde auch sehr gut vorgestellt. Das Sahnehäubchen waren die Story und die Charaktere.

Für Dragon Age 2 bricht Plus-User Palas eine Lanze:

Boah, ich finde es schwer, alle Teile hatten ihre Stärken und Schwächen. Ich habe mich letztlich für Teil 2 entschieden, weil ich finde, dass er tatsächlich der innovativste und atmosphärisch dichteste Teil ist.

Im Falle von Dragon Age: Inquisition spannend: Obwohl der dritte Serienteil in unserer Umfrage den Silberpokal gewonnen hat, finden sich in den Kommentaren zumeist kritische Stimmen. Was sagt uns das? Nun, vielleicht sind Inquisition-Fans noch so sehr mit dem prallgefüllten Abenteuer beschäftigt, dass sie nur Zeit zum schnellen Abstimmen hatten, ehe sie wieder ins Spiel zurückgekehrt sind.