Das große finale Update für Anno 1800 ist da und liefert noch ein Traum-Feature vieler Fans

Das letzte Große Update für Anno 1800 hat es in sich.

Knapp vier Jahre nach Release wurde das Aufbau-Meisterwerk Anno 1800 mit dem Update 17, das ihr ab sofort herunterladen könnt, (fast) endgültig fertiggestellt. Durch den neuen Kreativ-Modus wird ein längst überfälliges Feature endlich Teil des Spiels und bildet den krönenden Abschluss. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen Kurzüberblick über die Inhalte des Updates und die Zukunft des Spiels.

Was ist neu?

Neben Veränderungen im Balancing, einigen Bugfixes und weiteren kleinen Verbesserungen bietet das Update 17 vor allem zwei große Neuerungen: einen Kreativ-Modus und ein Stempel-Feature.

Kreativ-Modus: Dabei handelt es sich um einen separaten Modus, bei dem ihr ohne Einschränkungen bauen könnt, was das Zeug hält. Ihr habt unbegrenztes Geld zur Verfügung und es gibt keine äußeren Einwirkungen, die euch den Bauspaß madig machen könnten.

Stempel: Mit dieser Funktion könnt ihr Layouts speichern, um sie später oder bei anderen Spielständen zu verwenden. Ihr könnt sie auch teilen, um zum Beispiel mit den Layouts eurer Freunde zu spielen oder sie eurer Bewerbung als Stadtplaner beizufügen. Die Entwickler demonstrieren das Feature im Video:

0:27 Anno 1800: Das neue Stempel-Feature revolutioniert den Städtebau

Alle Neuerungen im Detail findet ihr in unserem Artikel zur Feature-Liste.

War es das mit Anno 1800?

Die Antwort lautet jein. Zwar ist das neue Update das letzte, das große Neuerungen hinzufügt, jedoch gibt es ein Aber: Im Laufe des Jahres sollen noch drei kosmetische DLCs veröffentlicht werden und falls nötig wird es weiterhin Updates mit Bugfixes geben.

Außerdem wird dieses Jahr Annoversary gefeiert. Dafür haben die Entwickler eine kleine Überraschung geplant. Um was es sich handelt, wissen wir allerdings noch nicht.

Falls ihr nicht genug von Anno bekommen könnt, haben wir hier zwei interessante Podcasts für euch:

Freut ihr euch über das finale große Update für Anno 1800? Welche Neuerung ist euer Favorit? Was versetzt euch eher in Ekstaste, der Kreativ-Modus oder die Stempel-Funktion? Oder habt ihr etwa für keines der beiden Features eine Verwendung? Eure Meinung würde uns wirklich interessieren, darum schreibt sie doch in die Kommentare!