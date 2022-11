Das große Update für den Microsoft Flight Simulator ist da - Das ist neu

Am 11. November ist das schon lang erwartete “40th Anniversary”-Update für den Microsoft Flight Simulator live gegangen und mit an Bord sind eine Menge neuer Content und Bugfixes. Das Update zelebriert, wie der Name schon vermuten lässt, das vierzigjährige Jubiläum des beliebten Flugsimulators. Hier ist eine kurze Zusammenfassung für euch, was ihr in dem etwa 40 GB großen Update, erwarten könnt:

Ein Maßstabsgetreuer Airbus 310

Zwei Helikopter und 14 Helikopterlandeplätze

Zwei Segelflugzeuge und 15 Segelflugzeug-Hafen

Sieben berühmte historische Flugzeuge inkl. dem Hughes H-4 Hercules

Vier neue Flughäfen

24 “Classic”-Missionen aus vergangenen Versionen

Virtuellen Hobbypiloten wird aufgefallen sein, dass zwei komplett neue Flugzeugtypen mit am Start sind - Helikopter und Segelflugzeuge.

Die PC Version bekommt noch ein paar Extras

Wer gerne auf dem PC fliegt, profitiert mit dem Update noch von ein paar zusätzlichen Features. Dort wurde für DirectX 12 ein neues Speicher-Defragmentierungs-System integriert, das Speicherlecks verhindern soll. Wer kein DLSS nutzen kann, sei es weil eure Grafikkarte älter ist oder ihr keine Nvidia RTX-Karte besitzt, kann nun FSR 2.0 verwenden. Wer aktuell schon eine RTX 4000er Karte besitzt, darf sich sogar über DLSS 3.0 freuen. Zusätzlich sind zwei weitere DLSS Modi verfügbar: DLSS Super Resolution Auto und DLAA.

Wer mehr über DLSS 3.0 erfahren möchte und warum es nur für RTX 4000 verfügbar ist, kann das hier nachlesen:

Nvidia DLSS 3.0 nur für RTX 4000: Deshalb bleiben Besitzer älterer Grafikkarten außen vor

Die komplette (und lange) Liste der Neuerungen und Änderungen könnt ihr hier nachlesen. Außerdem gibt es noch einen kurzen Trailer zum neuen Update:

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition ist verfügbar auf PC, Xbox Series X/S oder über Xbox Cloud Gaming, wenn man den Xbox Game Pass Ultimate abonniert hat.

