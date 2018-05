Nach dem Serienhit Game of Thrones wird nun ein weiteres Werk von Buchautor George R.R. Martin verfilmt. Doch aufgepasst, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, hat die Vorlage dennoch nichts mit der Serie oder der Buchvorlage »Das Lied von Eis und Feuer« zu tun - Drachen gibt es trotzdem.

Die Rede ist von George R.R. Martins Kinderbuch »Das Lied des Eisdrachen« (The Ice Dragon) aus dem Jahr 1980. Das Filmstudio Warner entwickelt daraus einen Animationsfilm fürs Kino. Laut dem Hollywood Reporter wird der Buchautor nicht nur den Film mitproduzieren, sondern auch selbst das Drehbuch schreiben. Inzwischen dürfte die Suche nach einem passenden Regisseur begonnen haben.

Geschichte über ein Mädchen und ihr Eisdrache

Das Lied des Eisdrachen handelt von einem kleinen Mädchen namens Adara, ein Winterkind, dass in der wohl eisigsten Nacht geboren wurde. Adara ist anders: Sie liebt die Kälte, das Eis und die Stille. Ihr einziger Freund ist ein kristallblauer Drache, der sie stets im Winter besucht. Doch dann wird ihre Heimat von feindlichen Drachenkämpfern bedroht und es liegt einzig an dem Winterkind und dem Eisdrachen, sie zu retten.

Nächstes GoT-Buch lässt weiter auf sich warten

Fans der Serie Game of Thrones müssen sich noch bis nächstes Jahr gedulden, bis die finale 8. Staffel an den Start geht. Wer auf den nächsten Band der beliebten Buchreihe wartet, braucht einen längeren Atem.

Seit Jahren schon arbeitet George R.R. Martin am sechsten Band The Winds of Winter, jedoch wird der Termin der Veröffentlichung stets nach hinten verschoben. Währenddessen erscheint im Herbst der Prequel-Roman Fire and Blood über die Targaryens und ihre Drachen.