Eine der teuersten Fantasy-Serien war gerade auf dem Weg zum Comeback, jetzt sägt Amazon sie trotzdem ab

Über die Zukunft von Das Rad der Zeit wurde entschieden - nach Staffel 3 ist mit der Fantasy-Serie Schluss.

Fantasy-Fans müssen jetzt stark sein: Amazon hat Das Rad der Zeit eingestellt, damit wird die TV-Serie keine Staffel 4 bekommen.

Das Rad der Zeit scheitert am Geld

Was hinter der Entscheidung steckt? Einem Bericht von Deadline zufolge scheitert es am ausbleibenden finanziellen Erfolg. Offenbar ging die Rechnung nicht auf, nachdem eine Folge von Das Rad der Zeit jeweils auf Kosten von 10 Millionen US-Dollar beziehungsweise eine Staffel auf jeweils 100 Millionen US-Dollar kam.

Damit ist Das Rad der Zeit bei Weitem nicht die teuerste Fantasy-Serie auf dem Markt - geschweige denn von Amazon. So fallen zum Beispiel die Kosten der HBO-Konkurrenz House of the Dragon oder der hauseigenen Produktion Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wesentlich höher aus.

Maßnahmen zur Reduzierung des Budgets wurden zwar evaluiert, allerdings ohne Erfolg. Von den Entscheidungsträgern hätte es dafür wohl auch viel Unterstützung gegeben. Damit wird es nach drei Staffeln für Das Rad der Zeit keine weiteren mehr geben. Die letzte Season ging erst im März 2025 bei Prime Video an den Start.

Dabei wurden die Kritiken immer besser und besser

Besonders bitter ist natürlich, dass die Reviews der Kritiker und auch der Fans mit jeder Staffel besser wurden. Rückblickend konnte sich die Fantasy-Serie in beiden Lagern kontinuierlich nach oben kämpfen. So fallen die Durchschnittswertungen zum Beispiel bei Rotten Tomatoes wie folgt aus:

Staffel 1 - 81 Prozent von Kritikern, 61 von Zuschauern

Staffel 2 - 86 Prozent von Kritikern, 81 von Zuschauern

Staffel 3 - 97 Prozent von Kritikern, 83 von Zuschauern

Das Rad der Zeit nimmt sich die Fantasy-Romane von Robert Jordan und Brandon Sanderson zum Vorbild, die insgesamt 14 Teile umfassen. Gerade Staffel 3 wurde dafür gelobt, sich immer mehr der Vorlage anzunähern.

Dazu meinte sogar Showrunner Rafe Judkins noch im April 2025 im Gespräch mit TheHollywoodReporter:

Die Bücher werden mit jedem Teil besser und so geht es auch der TV-Serie. [...] Die Stärke im TV-Format liegt darin, Geschichten über einen langen Zeitraum hinweg zu erzählen. Dass man dranbleibt und diese Charaktere lieben lernt, während man sie über 60 bis 100 Stunden hinweg begleitet. [...] In dem Punkt haben TV-Serien einen großen Vorteil gegenüber Kinofilmen. [...]

Diesen Vorteil darf aber zumindest Das Rad der Zeit nicht mehr weiter ausspielen.

Übrigens wird derweil fleißig an einer dritten Staffel für Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht gearbeitet - und das, obwohl die Zuschauerzahlen für Season 2 eher zu wünschen übrig ließen. Tatsächlich will Amazon offenbar weiterhin an dem Plan für insgesamt fünf Staffeln festhalten. Insgesamt soll die Fantasy-Serie bereits mehr als eine Milliarde Dollar verschlungen haben.