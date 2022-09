Ringe der Macht: Katastrophale Ratings durch Review Bombing, Amazon ergreift drastische Mittel

Fälle von Review Bombing kennen wir vor allem bei Steam & Co., aber auch in der Filmbranche kommt es immer wieder zu gezielten Downvote-Kampagnen, um die Wertung eines Films oder einer Serie in den Keller zu ziehen.

So aktuell auch bei Die Ringe der Macht, der aktuellen Herr-der-Ringe-Serie auf Amazon: Wie The Hollywood Reporter berichtet, sieht sich die Großproduktion mit einem Budget von über 100 Millionen Dollar pro Season mit einer Flut an negativen User-Wertungen konfrontiert.

Bei der Presse hatte die Serie zwar durchaus gemischte Reaktionen hervorgerufen, steht aber inzwischen bei einem Metascore-Schnitt von immerhin 71, hier die Details dazu:

Ganz anders sehen dagegen die Wertungen der Zuschauer aus: Gezieltes Review Bombing hat den Nutzerschnitt auf Metacritic auf vernichtende 1,9 von 10 Punkten gedrückt, bei Rotten Tomatoes kommt Die Ringe der Macht gerade einmal auf 38 Prozent positive Zuschauer-Reviews.

Was ist Review Bombing? Beim Review Bombing organisieren sich häufig mehr oder minder lose vernetzte Communitys und geben massenhaft negative Wertungen ab – meist aus Protest gegen eine vermeintlich politische oder kulturelle Problematik und weniger auf Basis der eigentlichen Qualität oder des Inhalts eines Produkts.

Warum der Shitstorm um Rings of Power? Manche der negativen User-Reviews für Ringe der Macht halten der Serie ihre diverse Besetzung vor. Internet-Trolle hatten bereits seit dem ersten Trailer zur Serie gegen Charaktere verschiedener Hautfarben und weibliche Darstellerinnen mobilisiert. Die Filmemacher hatten die Diversity-Kritik als „unsinnig" zurückgewiesen (Screenrant berichtete).

Welche Maßnahmen ergreift Amazon? Die User-Wertungen zur Serie auf Prime Video wurden vorübergehend abgeschaltet, sodass keine Wertungen von Zuschauern vergeben werden können. Offenbar will Amazon sicherstellen, dass sich erst die Gemüter abkühlen können und Wertungen auf Basis des tatsächlichen Inhalts abgegeben werden, so die Information des Hollywood Reporter. Es sei zu erwarten, dass sich die Wertungen nach der Review-Bombing-Welle wieder positiv entwickeln, heißt es weiter.

Interessanterweise wurde die Wertungen bei IMDB nicht abgeschaltet, obwohl die Seite Amazon gehört. Dort kommt Ringe der Macht aktuell auf einen User-Score von 6,6 von 10 Sternen.

Für wen sich die Show nach unserer Einschätzung lohnt, lest ihr in unserer eigenen spoilerfreien Serienkritik zu Die Ringe der Macht!