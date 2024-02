Das Schwarze Auge: Zum 40. Geburtstag wird das allererste Abenteuer fortgesetzt - an einem sehr passenden Ort

Die Orkenspalter sind im Schwarzen Keiler und spielen ein Abenteuer im Schwarzen Keiler. Das ist kein Vertipper.

Nicht nur der Rollenspiel-Großvater Dungeons & Dragons feiert 2024 ein Jubiläum - auch das bekannteste deutsche Fantasy-Rollenspiel hat einen beachtenswerten Geburtstag zu begehen. Das Schwarze Auge wurde vor 40 Jahren das erste Mal veröffentlicht.

Die Pen-&-Paper-Experten bei Orkenspalter TV haben sich zu diesem Ereignisse etwas ganz Besonderes ausgedacht. Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen sie derzeit eine Reihe an Videos, in denen sie Das Schwarze Auge spielen, in prominenter Besetzung und an einem äußerst geschichtsträchtigen Ort: dem Wirtshaus zum Schwarzen Keiler!

Was ist das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler?

Falls ihr alteingesessene Fans von Aventurien und DSA seid, kennt ihr besagtes Gasthaus sicherlich. Denn hier fand eines der allerersten Abenteuer statt, die es jemals für Das Schwarze Auge zu spielen gab. Im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler hieß es, wurde am 5. Februar 1984 veröffentlicht und drehte sich um einen tyrannischen Grafen sowie einem abenteuerlichen Dungeon direkt unterhalb des Gasthauses.

Um das 40-jährige Bestehen von Das Schwarze Auge und dem Abenteuer rund um das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler zu feiern, hat Kanal-Moderatorin Mháire Stritter gemeinsam mit einigen Gästen in einem echten Wirtshaus namens Zum Schwarzen Keiler Platz genommen und eine Fortsetzung zu diesem Abenteuer-Klassiker vor der Kamera gespielt.

Mit dabei am Tisch war außerdem die DSA-Legende Werner Fuchs, wobei es sich um einen der drei ursprünglichen Erfinder von Das Schwarze Auge handelt und dem Autoren des allerersten Abenteuers im Schwarzen Keiler. Geleitet wurde die Runde hingegen von Thomas Finn, der Romanautor verfasste 1998 bereits ein weiteres Abenteuer im Schwarzen Keiler und brachte für dieses spezielle Let's Play abermals ein Abenteuer in und über das Gasthaus zu Papier.

Wann, wie und wo?

Falls ihr euch diese gesellige Runde einmal selbst ansehen wollt, könnt ihr auf dem Liverunden-Kanal von Orkenspalter die beiden Folgen finden, die am 8. und 14. Februar veröffentlicht wurden.

Bei der Location handelt es sich im Übrigen um das Wirtshaus Zum Schwarzen Keiler in Nienburg, was in der Nähe von Bremen liegt. Und ja, der Name des Gasthauses ist kein Zufall. Bei dessen Inhaber Wilhelm Baron von Dornfeld (das ist wirklich sein Name) handelt es sich um einen alten DSA-Liebhaber und entsprechend wurde seine Mittelalter-Schenke auch danach benannt.