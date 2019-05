Dauntless legt weiter an Spielern zu und kommt inzwischen auf 5 Millionen Monster-Slayer, wie der Twitter-Kanal des Spiels vermeldet. Somit sind seit unserer letzten Meldung zu Dauntless eine Million Spieler zum Free2Play-Actionspiel hinzugekommen.

Dauntless ist am 21. Mai 2019 im Epic Store erschienen. Der Full Release folgte einer rund einjährigen Betaphase, die noch auf einem eigenen Launcher abgehalten wurde, bevor eine Partnerschaft mit Epic Games bekannt gegeben wurde.

More than FIVE MILLION players have answered the call and become Slayers. The Behemoth threat isn't slowing down and neither are we. #LiveForTheHunt pic.twitter.com/yethhYxRAn