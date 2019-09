Dauntless erlebt einen zweiten Release, das steckt im Update

Während PC-Spieler weiterhin auf einen Release von Monster Hunter World: Iceborn warten müssen, verlässt die kostenlose Alternative Dauntless am 26. September 2019 den Early Access.

Das Verwirrende: Eigentlich wurde Dauntless bereits am 21. Mai 2019 für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht, nachdem es sich über ein Jahr in der Open Beta befand. Viele Spieler gingen davon aus, dass das Spiel damit auch den Early Access verlassen hätte.

Dem neuesten Entwickler-Blog zufolge sei dies allerdings nicht der Fall gewesen, und der »richtige« Release und das Ende der Early-Access-Phase folgt erst mit der Version 1.0 am 26. September 2019.

Das Update 1.0 trägt den Namen »Aether Unbound«. Neben einer neuen Waffe, den Aether Strikers, bringt das Add-On zusätzlich einen neuen Hunt Pass, zwei neue Monster und ein Kopfgeldsystem, dass die bisherigen wöchentlichen Quests ablösen wird.

Aber auch für die Zukunft haben die Entwickler von Phoenix Labs vieles geplant. Der Roadmap zufolge wird unter anderem an einer verbesserten Nutzeroberfläche und am Crossplay zwischen allen großen Konsolen gearbeitet. Wie gut uns das Spiel gefällt, könnt ihr in unserem Test zu Dauntless nachlesen.

MHW: Iceborn kommt erst 2020

Solltet ihr mit Dauntless nur wenig anfangen können und stattdessen auf den PC-Release von MHW: Iceborn warten, so müsst ihr euch leider noch einige Monate gedulden. Laut Entwickler Capcom erscheint das neue Add-On, das Konsolenspieler bereits seit dem 6. September 2019 spielen können, erst im Januar 2020.

Wie ihr euch am besten auf den Launch von Iceborn vorbereitet, verrät euch Elena in ihrem Guide.