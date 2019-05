Ansturm von 4 Mio Spielern überrascht Dauntless zum Launch

Dauntless machte während seiner Beta-Phase noch vergleichsweise wenig Wirbel. Erst als die Epic-Exklusivität der Vollversion bekannt wurde, gab es einen Aufschrei in der Community des Free2Play-Konkurrenten zu Monster Hunter World.

Am 21. Mai ist Dauntless nun im Epic Store sowie für Xbox One und PS4 erschienen und wurde offenbar von Spielern förmlich überrannt. Der schlagartige Erfolg von 4 Millionen Spielern über alle Plattformen verteilt muss selbst Entwickler Phoenix Labs kalt erwischt haben.

Denn das Studio musste in den Tagen seit Release kräftig am Matchmaking schrauben, da die Server offenbar schwer unter der Last der zahlreichen Monsterjäger ächzten. Viele Spieler klagten über lange Wartezeiten, bis das Spiel eine passende Jagd für sie finden konnte. Schließlich mussten die Entwickler die gleichzeitige Anzahl der Logins in Dauntless begrenzen.

Nun klagten Spieler aber teils über stundenlange Warteschlangen vor den virtuellen Toren der Hub-Stadt Ramsgate. Bei unseren Versuchen verzeichneten wir ebenfalls geschätzte Wartezeiten von über zwei Stunden.

Updates auf Twitter zufolge haben die Entwickler nun die Serverkapazitäten schrittweise erhöht, wodurch mehr Slayer gleichzeitig nach Ramsgate reisen dürfen. Zudem wird nun nicht mehr die prognostizierte Wartezeit, sondern die Position in der Warteschlange angezeigt.

