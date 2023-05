Im Survival-Hit DayZ wird's plötzlich mittelalterlich

DayZ bekommt jetzt eine Armbrust und allerlei Ritterausrüstung.

Ein bisschen Mittelalter steckte schon immer im postapokalyptischen Survivalspiel DayZ. Wer sich gerne einen Ritterhelm aufsetzt, konnte das auch schon vor Update 1.21 tun. Jetzt geht Entwickler Bohemia aber in die Vollen.

Das kostenlose Update 1.21 ist ab sofort verfügbar und bringt eine Armbrust in mehreren Varianten samt dazugehörigen Bolzen, aber gut: Armbrüste werden ja auch heutzutage noch verwendet. Die ebenfalls neuen Kettenhemden, Brustplatten, Schwerter und Streitkolben findet man in der Echtwelt dagegen fast nur noch in Museen.

Der Trailer zeigt, wie die neuen Ausrüstungsgegenstände in DayZ aussehen, zusammen mit einem Schwung Gameplay:

1:31 DayZ zeigt die neuen Inhalte im Update 1.21, darunter Armbrust und Mittelalter-Rüstung

Diese neuen Inhalte bringt der neue DayZ-Patch:

Leise Jagdwaffe: Die Armbrust gibt's in fünf Varianten, die sich mit Visieren anpassen lassen. Bolzen können gesammelt oder als improvisierte Versionen selbst hergestellt werden.

Die Armbrust gibt's in fünf Varianten, die sich mit Visieren anpassen lassen. Bolzen können gesammelt oder als improvisierte Versionen selbst hergestellt werden. Ein ganzer mittelalterlicher Kleiderschrank: Update 1.21 bringt Kettenhemden, Brustpanzer, Stiefel, Wollhandschuhe und einen nordischen Helm.

Update 1.21 bringt Kettenhemden, Brustpanzer, Stiefel, Wollhandschuhe und einen nordischen Helm. Antike Waffen: Ein Schwert und ein Streitkolben gesellen sich zum Nahkampfwaffenarsenal in DayZ.

Zudem verbessert Bohemia einige andere Aspekte des Spiels:

Wurfgegenstände und Fahrzeuge sollen sich bei hohen Bildwiederholraten nun flüssiger bewegen.

Es gibt ein Status-Icon für leichte Beinverletzungen.

Neue Einstellungen erlauben, die Helligkeit der Benutzeroberfläche zu regulieren.

Neue Charaktere können mit Items auf der Schnellleiste spawnen, wenn sie zuvor zugewiesen wurden.

Wir widmeten uns dem wegweisenden Survivalspiel zuletzt 2021 im ausführlichen Test:

Auch nach dem Full Release im Jahr 2018, der nach einer langen Early-Access-Phase folgte, arbeiten die Entwickler weiter an DayZ. Die Spielerzahlen steigen seit Jahren kontinuierlich und können inzwischen sogar den erfolgreichen ersten Release 2014 in den Schatten stellen. Derzeit sind bei Steam fast konstant zwischen 20.000 und 40.000 Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig in DayZ aktiv.

Spielt ihr aktiv DayZ? Freut ihr euch über das neue Update? Welche Inhalte oder Verbesserungen würdet ihr euch noch für das Survivalspiel wünschen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.