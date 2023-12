Ein neuer D&D-Konkurrent setzt auf deutlich dynamischere Kämpfe.

Würfel sind ein launisches Biest und jeder Pen&Paper-Fan hat mindestens einmal Frust-Momente erlebt. Oft dann, wenn einfach kein einziger Angriff auf einen Gegner das Ziel auch trifft. Wenn ihr von diesem Zufallsfaktor ähnlich genervt seid, dann solltet ihr ein brandneues Rollenspiel im Blick behalten.

Das MCDM RPG ist ein neues Regelwerk, das derzeit auf Backerkit Geld sammelt und in dem ihr eure Ziele immer treffen werdet.

Actionreiche Kämpfe mit großen Helden

Das System ist komplett darauf ausgelegt, epische Gefechte zwischen mächtigen Helden und garstigen Monstern zu inszenieren. Dabei wollen die Designer bewusst Altlasten über Bord gehen lassen, die das Hobby seit 50 Jahren plagen und ihrer Auffassung nach den Spaß aus vielen Kämpfen am Spieltisch saugen.

Ihr beginnt euer Abenteuer bereits als einigermaßen bewährter Heldencharakter, der einiges an Ruhm einheimsen konnte und vor allem nicht erst das Handwerk lernen muss. Entsprechend sollen Kämpfe auch von Beginn an episch ablaufen und im Verlauf nicht langsamer werden.

Das soll dadurch gelingen, dass eure Charaktere nicht mit zahlreichen Ressourcen in den Kampf rennen und dann immer weniger machen können.

Stattdessen sammeln eure Streiter zunehmend mehr heroische Ressourcen an, beispielsweise wird die Barbaren-Klasse des Spiels immer wütender und bekommt so immer mehr Vorteile. Das erinnert alles in gewisser Weise an Diablo und andere Action-Rollenspiele.

Außerdem soll Teamwork gefördert werden, indem die Spielerinnen und Spieler während eines Kampfes über mögliche Kombinationen aus Fähigkeiten ihrer Klassen nachdenken und bestimmen, welcher Charakter wann an der Reihe ist.

Gewürfelt wird in dem MCDM RPG aber natürlich trotzdem. Meistens werden 2W6er verwendet, es gibt aber auch W4er und W8er. Allerdings bestimmt das immer direkt den Schaden eurer Klasse, nicht, ob ihr euren Gegner trefft oder er einem Zauber widersteht.

Auch das MCDM RPG setzt auf traditionelle Fantasy-Klassen, aber sie sollen anders funktionieren, als etwa bei D&D.

Wer macht das und wann kommt es?

Entwickelt wird das Rollenspiel von MCDM, einem Verlag, der bislang vor allem eigenständige Produkte für D&D 5e herausbrachte. Beispielsweise neue Klassen, von denen einige jetzt auch in ihrem eigenen Rollenspiel-System vorkommen.

Aktuell läuft die Crowdfunding-Kampagne für das neue System und die trifft auf rege Unterstützung. 800.000 US-Dollar waren angefragt, über drei Millionen Dollar sind bislang zusammengekommen. Noch ist die Kampagne aber nicht vorbei, bis zum 5. Januar 2024 kann noch investiert werden.

Geplant ist eine Veröffentlichung von zwei Regelbüchern etwa im Juni 2025, doch schon in Q2 2024 sollen erste Playtests stattfinden können.

Was haltet ihr von dem neuen Konkurrenten für Dungeons & Dragons? Klingen die Pläne des Teams in euren Ohren reizvoll oder findet ihr das Konzept dahinter eher uninteressant? Kanntet ihr das Projekt schon oder hört ihr zum ersten Mal davon? Kennt ihr noch mehr spannende Entwicklungen, die ihr empfehlen könnt? Schreibt es in die Kommentare!