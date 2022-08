Dead Island 2: Comeback 2022 jetzt so gut wie sicher

Erinnert ihr euch noch an Dead Island 2? Der Zombie-Shooter mit großem Fokus auf Nahkampf und Koop-Gameplay wurde bereits 2014 angekündigt, hatte aber seitdem mit Entwicklungsproblemen zu kämpfen und wechselte sogar mehrmals das Studio. Jetzt soll Dead Island 2 noch 2022 von den Toten zurückkehren - das versprechen zumindest mehrere Insider.

Wir klären, was diese Branchen-Experten über den Re-Reveal und den Release von Dead Island 2 verraten und was sich ihnen zufolge seit 2014 am Spiel verändert hat.

Übrigens ganz passend zum Thema: Bei Dead Island 2 handelt es sich natürlich nicht um das einzige Gaming-Sorgenkind. Im folgenden Artikel klären wir euch über den aktuellen Stand von Spielen wie Beyond Good & Evil 2 oder Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 auf:

Kehrt Dead Island 2 von den Toten zurück?

Die neuesten Infos zum Re-Reveal

Neue Lebenszeichen wohl bis Ende 2022: Am 2. August verriet der etablierte Branchen-Insider im Zuge eines Berichts auf TryHardGuides, dass Dead Island 2 noch bis Ende des Jahres neu angekündigt werden soll. Ein konkretes Datum gibt es dafür jedoch nicht.

Schon zuvor gab es Berichte, dass Dead Island 2 auf der gamescom 2022 im August oder den diesjährigen Game Awards im Dezember sein Comeback feiern könnte. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich über den exakten Enthüllungstermin aber nur spekulieren.

Was das für den Release bedeutet

Release angeblich bis März 2023: Im April diesen Jahres gab es bereits Gerüchte, dass Dead Island 2 in absehbarer Zeit veröffentlicht werden könnte. Der Spielejournalist Colin Moriarty sprach im Sacred Symbols-Podcast explizit davon, dass Dead Island frühestens im September bis Oktober veröffentlicht werden könnte.

Zuvor gab es vom CEO der Embracer Group, Lars Wingefors, persönlich ein Statement zum potenziellen Release, demnach Dead Island 2 bis spätestens Frühjahr 2023 erscheinen könnte. In Anbetracht der neuen Infos von Tom Henderson halten wir letzteres für wahrscheinlicher.

Welche neuen Infos gibt es zum Spiel selbst?

Der aktuelle Stand: Tom Henderson möchte in Erfahrung gebracht haben, dass sich Dead Island 2 nach wie vor in einem ordentlichen Zustand befindet. Nach ersten Anspielmöglichkeiten seien die Erwartungen an das finale Produkt durchaus hoch.

Eine Handvoll Gameplay-Details: Dead Island 2 soll dabei nach wie vor ein Zombie-Spiel mit (semi-)offener Spielwelt werden, in der mehrere Spieler im Koop Untote zu Brei kloppen oder schießen. Mittlerweile soll Dead Island fünf bis sechs brandneue Charaktere spendiert bekommen haben, während es mehrere Schauplätze - unter anderem Hollywood und San Francisco - gibt.

Was bisher veröffentlicht wurde: So richtig finales Gameplay gab es zu Dead Island 2 nur wenig bis gar nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Wir durften uns beispielsweise 2014(!) auf der gamescom am Zombie-Spiel probieren. Dafür leakten in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder mal frühe Builds des Spiels, die aber wahrscheinlich nicht länger den aktuellen Zustand von Dead Island widerspiegeln.

Zumindest einen offiziellen Trailer könnt ihr euch nach wie vor ansehen - und zwar den zur ursprünglichen Ankündigung der E3 2014:

Die problematische Geschichte von Dead Island 2

Nach der Ankündigung wurde Dead Island 2 bereits im April 2014 auf 2016 verschoben. Grund dafür sei die aktuelle Qualität des Spiels gewesen, mit der man nicht zufrieden gewesen sei. Im Sommer 2015 wurde dann das verantwortliche Entwicklerstudio Yager von Publisher Deep Silver gefeuert - kurze Zeit später meldete Yager Insolvenz an.

Im März 2016 übernahm Sumo Digital das Projekt. Allerdings wurde es dann verdächtig still um Dead Island 2, sodass über die Einstellung des Spiels spekuliert wurde - Deep Silver dementierte. Sommer 2019 folgte dann der nächste Paukenschlag: Nun wurde Sumo Digital Dead Island 2 weggenommen und die Dambuster Studios waren dran.

Seitdem gab es immer wieder mal kleinere Updates zu Dead Island 2, allerdings keine offiziellen Statements zum Re-Reveal oder Release. Womöglich erfahren wir noch dieses Jahr endlich mehr.

Was erhofft und erwartet ihr euch von Dead Island 2? Freut ihr euch auf die mögliche Rückkehr des Zombie-Shooters mit Koop-Fokus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!