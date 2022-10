Dead Matter kämpft schon lange mit Problemen, wenn auch weitgehend unter Verschluss. Die Survival-Hoffnung brachte seit 2017 Millionen Euro via Crowdfunding zusammen. Das Versprechen eines gigantischen Open-World-Survivalspiels mit vielen Freiheiten traf bei vielen zahlungswilligen Spielern einen Nerv.

Seitdem wurde allerdings lediglich eine frühe Alpha-Version für Unterstützer verfügbar. Nach einem Drama um die Key-Vergabe fällten erste Spieler teils vernichtende Urteile. Trotz Verschwiegenheitserklärung kamen Berichte über einen rudimentären Entwicklungsstand und zahlreiche fehlende Elemente ans Licht. Zweifel wurden laut, ob Entwickler Quantum Integrity der eigenen Vision überhaupt gewachsen sei.

Jetzt wendet sich das Team in einem neuen Vlog an die Community. Ein Release auf Steam im Early Access stehe kurz bevor. Und man habe aus Fehlern der Vergangenheit gelernt, weshalb das Spiel zunächst nun stark verkleinert an den Start gehen soll.

Gesundschrumpfung für den Steam-Release

Ihr seht den Vlog mit neuem Gameplay von Dead Matter hier:

Die Entwickler von Quantum Integrity Software erklären, dass sich seit dem Alpha-Release einiges an der Firma verändert habe. So habe man neue Mitarbeiter angeworben, die viel Branchenerfahrung mitbringen sollen. Eine kontinuierliche Produktions-Pipeline mit regelmäßigen Updates – so lautet das selbsterklärte Ziel.

Für den Steam-Release soll eine solide, erste Early-Access-Version von Dead Matter entstehen. Dafür wird auch die Open World drastisch verkleinert. Nun konzentriert sich das Geschehen auf eine Stadt und etwas umliegendes Land. Im Laufe des Early Access sollen nach und nach weitere Gebiete hinzukommen.

Die Zombie-KI wird stark überarbeitet, um ein glaubwürdigeres Verhalten und Hordenbildung zu ermöglichen. Außerdem werden neue Modelle mithilfe von Unreal Metahumans entworfen. Das bringt uns zur nächsten wichtigen Änderung.

Dead Matter wechselt auf die Unreal Engine 5. Neben realistischeren Zombie-Modellen durch Metahumans soll beispielsweise die Beleuchtungstechnik Lumen für eine hübschere kanadische Postapokalypse sorgen.

Ein besseres System für Loot soll außerdem die Immersion fördern und ein Gefühl von Belohnung entstehen lassen. In Dead Matter soll spezifischer Loot in bestimmten Gegenden spawnen. Also zum Beispiel Arztkleidung in Krankenhäusern, wie es beim großen Vorbild DayZ ebenfalls gang und gäbe ist. Im späteren Spielverlauf soll die Jagd nach besserem Loot in gefährlichen Gegenden für Motivation sorgen.

Falls ihr beim Thema Survival lieber auf Nummer sicher geht, findet ihr hier die besten Genrevertreter:

350 18 Top Survival-Games 2022 Das sind die besten Überlebens-Spiele am PC

Was ist sonst noch wichtig?

Angesichts der durchwachsenen Entwicklungsgeschichte von Dead Matter empfehlen wir allen Interessierten, vor einem Kauf zumindest Nutzerwertungen auf Steam abzuwarten.