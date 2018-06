Im Frühjahr 2019 gibts wieder kräftig auf die Omme, denn dann erscheint Dead or Alive 6 für PC, Xbox One und PS4. Dies gab Publisher Tecmo bekannt und zeigte zudem in einem Reveal Trailer erste bewegte Bilder vom Kampfspiel, die ihr euch unterhalb dieser News bei den Kollegen von IGN anschauen könnt.

Viel verrät der Trailer nicht zum neuen Dead or Alive, aber immerhin erfahren wir, dass Hayabusa, JannLee, Helena, Kasumi, Zack und Hayate im sechsten Teil ihre Rückkehr feiern werden. Insgesamt sollen beim Launch im ersten Quartal des kommenden Jahres 36 Kämpfer zur Auswahl stehen.

Vielleicht mit Master Chief

Darunter auch Gastkämpfer aus anderen Computerspielen wie Virtua Fighter, Samurai Warriors, The King of Fighters und sogar Halo. Womöglich steigen wir dann also als Master Chief in den Ring. Gastkämpfer gehören bei Kampfspielen zum guten Ton, als Beispiel sei The Witcher Geralt von Riva im kommenden Soul Calibur 6 genannt.

Der letzte Ausflug in die farbenfrohe Welt der wackelnden sekundären Geschlechtsmerkmale hieß Dead or Alive 5: Last Round und war eine Neuauflage des ursprünglich 2012 erschienenen Konsolentitels DoA 5. Ob der neue Ableger das über die Jahre immer komplexer designte Physik-Feature wieder enthält, lässt sich anhand des Trailers zwar nicht zweifelsfrei ermitteln. Es wäre jedoch die eigentliche Sensation, wenn es fehlen würde.

Mehr erfahren wir auf der E3 2018 am 11. Juni 2018.