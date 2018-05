Marvels beliebter Anti-Held meldet sich mit seinem zweiten Solo-Abenteuer zurück. Bekannt für seine große Klappe verspricht die Comic-Verfilmung Deadpool 2 mit Ryan Reynolds ein Heidenspaß zu werden. Schon die ersten spoilerfreien Reaktionen auf den Kinofilm fielen durchweg positiv aus.

Nun sind kurz vor dem Kinostart am 17. Mai (US-Start ist am 18. Mai) die ersten ausführlichen Filmkritiken eingetroffen und bestätigen den positiven Ersteindruck des Films. Zwar sei er nicht perfekt, wie viele Kritiker anmerken - dafür macht er jede Menge Spaß und ist für manche sogar besser als der erste Kinohit aus dem Jahr 2016.

Auch wir haben in der Redaktion die Comic-Verfilmung vorab schon sehen dürfen: Hier ist die GameStar-Kritik zu Deadpool 2 von unserem Kollegen Michael Herold.

Deadpool 2 - Bilder zum Kinofilm ansehen

Auf Metacritic liegen die ersten Kritiken zu Deadpool 2 bei derzeit 69 Prozent. Trotz der (bisher) überwiegend positiven Kritiken, überrascht die doch eher niedrige Wertung. Dafür liegt er in der Wertung nur minimal höher als sein Vorgängerfilm Deadpool (2016) mit 65 Prozent, und hat sogar einen Prozentpunkt mehr als der aktuell äußerst erfolgreiche Film Avengers: Infinity War (2018) ebenfalls aus dem Hause Marvel.

Bei Rotten Tomatoes wird der Marvel-Spaß mit satten 82 Prozent positiver Reviews gelistet. Die durchschnittliche Wertung liegt bei 7.2 von 10. Im Vergleich dazu bewegt sich der erste Deadpool-Film mit 83 Prozent auf einem ähnlichen Niveau.

Valentin Aschenbrenner von IGN Deutschland:

"Das Imperium schlägt zurück, Das Schweigen der Lämmer, Terminator 2: Tag der Abrechnung, The Dark Knight und Star Trek 2: Der Zorn des Khan: Mit all diesen Filmen kann sich Deadpool nun dank seiner persönlichen Film-Fortsetzung messen. Die ist nämlich besser, als das Original. Trotzdem würde ich mir fast wünschen, Deadpool 2 wäre vor Deadpool erschienen. Denn dadurch wäre mein größter Kritikpunkt am Film nichtig: Dass Ryan Reynolds bei sich selbst klaut. Unabhängig von diesem Kothaufen im Blumenbeet ist Deadpool 2 ein fantastischer Film geworden, dem es weder an Humor noch an Tragik mangelt. Und auch wenn Cable und Domino in Deadpool 2 keineswegs zu kurz kommen, kann ich es gar nicht mehr erwarten, die beiden neuen Mutanten im (mehr oder weniger) offiziell angekündigten X-Force-Film zu sehen. Und dann hoffentlich wieder mit "Maximum Effort"."