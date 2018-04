Marvel's Avengers: Infinity War - Die ersten Kritiken sind da

Am 26. April kommt die mit Spannung erwartete Comic-Verfilmung Marvel's Avengers: Infinity War als Höhepunkt des Marvel Cinematic Universe in die Kinos. Nach 18 Marvel-Filmen in den vergangenen zehn Jahren treffen erstmals sämtliche Superhelden aufeinander, um gegen den übermächtigen Thanos zu kämpfen. Die alles entscheidende Schlacht zwischen Gut gegen Böse wird nächstes Jahr in Avengers 4 fortgesetzt.

Lest hier unsere Filmkritik zu Marvel's Avengers: Infinity War - Reicht Masse für Klasse?

Viel Lob für den Oberschurken Thanos

Jetzt sind die ersten ausführlichen Filmkritiken eingetroffen und bestätigen den positiven ersten Eindruck vom Film. Dennoch gibt es auch einige Kritikpunkte für das gigantische Superhelden-Spektakel mit Iron Man & Co. Vor allem der von Josh Brolin dargestellte Gegenspieler Thanos erntet viel Lob.

Die ersten Kritiken zu Avengers 3: Infinity War

Auf Metacritic liegen die ersten Kritiken zu Avengers: Infinity War durchgehend im grünen Bereich und bewerten den Film im Durchschnitt mit derzeit guten 68 Prozent.

Trotz der vielen positiven Kritiken überrascht dann doch die eher niedrige Wertung im Vergleich zu Thor 3 (74 Prozent) und Black Panther (88 Prozent), hat man doch mindestens 80 bis 90 Prozent erwartet. Dennoch liegt der Film im Vergleich zu den bisherigen Avengers-Filmen auf gleichen Niveau: The Avengers (2012) mit 69 Prozent und Avengers: Age of Ultron (2015) mit 66 Prozent.

Ähnlich sieht es auf Rotten Tomatoes aus. Hier wird das Marvel-Spektakel mit 86 Prozent positiver Reviews gelistet. Die durchschnittliche Wertung liegt bei 7.7 von 10. Im Vergleich mit den übrigen Superhelden-Filmen aus dem MCU nimmt er lediglich den 10. Platz ein:

Black Panther (2018) mit 96% Iron Man (2008) mit 94% Thor 3 (2017) mit 92% Spider-Man: Homecoming (2017) mit 92% Marvel's The Avengers (2012) mit 92% Captain America 3 (2016) mit 91% Guardians of the Galaxy (2014) mit 91% Doctor Strange (2016) mit 89% Captain America 2 (2014) mit 89% Avengers 3: Infinity War (2018) mit 86%

Sebastian Ossowski von IGN Deutschland:

"Die schiere Anzahl an Hauptcharakteren in so kurzer Zeit aufeinander treffen zu lassen, schreit förmlich nach grandiosem Scheitern. Die Russos haben sich dieser Aufgabe gestellt und sie in den größten Teilen gemeistert. Das Ende des Films hat mich jedoch getroffen wie eine Faust. Schon vor der geschichtlichen Trennung von Infinity War Teil 1 und 2 war klar, dass der Kampf gegen Oberschurke Thanos ein Zweiteiler sein muss und auch bleiben wird - egal wie Avengers 4 letztendlich heißt. Nach dem ersten Kinobesuch schwanke ich zwischen Fassungslosigkeit und indirekter Frustration. Denn ein Jahr muss vergehen, bevor die Konsequenzen dieses Mammutwerks zum Tragen kommen. Ein unglaublich langer Zeitraum, wenn man bedenkt, dass Infinity War der erste Teil der ultimativen Superhelden-Geschichte der letzten 10 Jahre aus dem Hause Marvel ist. Ein Film, der die Zuschauer gleichermaßen weggeblasen und leer zurücklassen wird."

Björn Becher von Filmstarts: