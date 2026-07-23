Ist das wirklich Steve Rogers? Um den Auftritt des Avengers im Doomsday-Trailer ranken sich einige wilde Theorien

Könnte sich Loki (rechts: Tom Hiddleston) in Avengers: Doomsday wieder als Steve Rogers (links: Chris Evans) ausgeben? Bildquelle: Marvel Studios/Disney

Was machen Fans eines großen Universums mitunter am liebsten? Genau, wilde und spannende Theorien aufstellen! Der neue Trailer zu Avengers: Doomsday bietet dafür den perfekten Nährboden.

Denn nicht nur Robert Downey Jr. war eigentlich nach dem Tod von Iron Man bei Marvel raus und kehrt jetzt als Bösewicht Dr. Doom zurück, auch Chris Evans ist wieder mit dabei. Doch was ist mit Steve Rogers los? Evans Figur scheint im Trailer nicht ganz er selbst zu sein – zumindest wenn es nach einigen Fans geht. Die haben auch schon Ideen, was es damit auf sich haben könnte.

Was haben wir bisher von Steve in Doomsday gesehen?

Was war noch einmal der aktuelle Stand am Ende von Avengers: Endgame? Steve Rogers (Chris Evans) reist in der Zeit umher, um die Infinity-Steine wieder an ihren ursprünglichen Platz/Besitzer zu bringen. Er entscheidet sich in der Vergangenheit bei seiner einstigen Geliebten Peggy Carter (Hayley Atwell) zu bleiben und kehrt als alter Mann in die Hauptzeitlinie der Avengers zurück, um Sam (Anthony Mackie) sein Vibranium-Schild zu überlassen.

2:16 Avengers: Doomsday – Im ersten deutschen Trailer hat Robert Downey Jr. plötzlich eine neue Stimme

Autoplay

Im allerersten Teaser zu Doomsday haben wir Steve bereits wieder gesehen. Dort lebt der jung gebliebene Superheld in einem idyllischen Häuschen, kein einziges Haar umschmeichelt sein Gesicht und er ist gerade erst Vater geworden.

Im neuen Trailer trägt er jedoch wieder einen Bart und lange Haare, schnappt sich mal eben Thors Hammer Mjölnir und der Donnergott traut seinen Augen kaum (ab Minute 2:15). Doch irgendetwas stimmt nicht. Viele Fans vermuten, das ist nicht mehr der Steve Rogers, den sie kennen und lieben. Aber wer ist es denn dann?

Die Doomsday-Theorien zu Steve Rogers

Ein runderes Gesicht, ein untypisches Lächeln … und eine Nasenprothese? Fans erkennen Steve Rogers nicht mehr wieder, als er auf seinen alten Kollegen Thor trifft, und das bietet natürlich enorm viel Spielraum für erste Vermutungen, was Steve im neuen Film eigentlich zu tun hat.

Hier einmal ein direkter Vergleich von Steve aus Infinity War und Steve aus Doomsday:

Neben der Annahme, dass Loki Steve in seinem Haus aufsucht und für die TVA rekrutiert, versuchen andere beliebte Theorien zu erklären, warum der ehemalige Captain America so anders wirkt. Die wichtigsten fassen wir euch mal eben knackig zusammen:

Theorie 1: Captain Hydra

Es handelt sich um eine alternative Version von Steve namens Captain Hydra. In den Comics wurde er in einer anderen Zeitlinie von Madame Hydra zwangsrekrutiert und dient dem größten Feind von S.H.I.E.L.D. als oberster Befehlshaber. In Doomsday könnte er sich mit Dr. Doom zusammentun und die Avengers in eine Falle locken (via Reddit).

Was für einige gegen die Theorie spricht: Der böse Cap wäre nicht imstande, Mjölnir zu heben, da er nicht würdig ist. In dem Comic-Event Secret Empire aus dem Jahre 2017 gibt es jedoch einen kleinen Workaround: Die Verzauberung des Hammers und die Realität selbst werden mit Hilfe eines kosmischen Würfels manipuliert und Captain Hydra kann ihn dann anheben. Was, wenn Dr. Doom das als begabter Zauberer vielleicht auch schafft?

Erst kürzlich wurde diese Theorie übrigens ebenfalls durch einen Leak zu einem neuen Lego-Set befeuert.

Theorie 2: Es ist Loki

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich der Gott des Schabernacks in Thors Avengers-Kumpel Steve verwandelt. Das passierte bereits in The Avengers und Thor – The Dark World. User Traditional_Art_7617 findet sogar, dass Chris Evans seinem Co-Star Tom Hiddleston hier etwas ähnlich sieht.

Demnach könnte sich Loki in der Trailer-Szene auch kurzzeitig zu erkennen geben und deshalb sagt Thor: »Das ist nicht möglich.« In dieser Einstellung wird auch nur Thor und nicht Steve gezeigt. Hier könnte Marvel also mit der Kamera etwas getrickst haben.

Loki wird in Infinity War von Thanos getötet und sein Adoptivbruder weiß nicht, dass eine andere Version derzeit als God of Stories im MCU weiterlebt. Von Steve wissen vermutlich alle, dass er ein erfülltes Leben hatte und niemand hat ihn jemals sterben sehen (via Reddit). Das würde demnach Thors Überraschung erklären.

Auch hier aber die Frage: Könnte Loki Mjölnir heben? Viele sind der Meinung: Mittlerweile schon. Nach den Ereignissen von Loki Staffel 2 gehen einige Fans davon aus, dass seine Opferung für das Wohl des Universums seine Würdigkeit unter Beweis stellt. Und Doomsday spielt bekanntlich nach der zweiten Season. Eine weitere Frage bleibt aber bestehen: Wieso sollte sich Loki in Steve verwandeln, anstatt als er selbst aufzutreten?

Ist dieser Herr in Doomsday etwa heimlich als Steve Rogers unterwegs? Bildquelle: Marvel Studios/Disney

Theorie 3: Es ist Dr. Doom

Der begabte Zauberer und Wissenschaftler bedient sich vielerlei Methoden, um das Aussehen von anderen Personen anzunehmen. Gestaltwandlungs-Magie, Geist-Transfer oder Doom Bots und Hologramme. So könnte er sich unter die Avengers mischen, ohne aufzufallen und wichtige Informationen erlangen. Diese Theorie ist aber eher unwahrscheinlich und etwas weniger präsent als die vorherigen.

Theorie 4: Steve ist einfach alt geworden

Fans, die sich keine falschen Hoffnungen machen wollen, pochen darauf, dass das Leben den Helden einfach eingeholt hat. So sind vermutlich zwischen dem ersten Teaser und dem neuen Trailer einige Jährchen ins Land gezogen, und das Gesicht eines jeden Menschen verändert sich mit dem Alter nun einmal. Das erklärt aber nicht die etwas komische und düstere Aura, die Steve in dem Clip scheinbar umgibt (via Reddit).

Hui, das war ganz schön viel. Mit welcher Theorie geht ihr aktuell mit? Verliert ihr euch auch gerne in wilden Vermutungen oder wollt ihr eure Erwartungen so gering wie möglich halten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!