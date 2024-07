Deadpool + Wolverine bringt nach 24 Jahren einen fast vergessenen Marvel-Schurken zurück

Wolverine bekommt es im Film auch mit seinem alten Feind Sabretooth zu tun. Bildquelle: Walt Disney Company

Deadpool & Wolverine hat kürzlich in einem Trailer enthüllt, dass ein alter Feind von Logan im Film auftauchen wird: Sabretooth! Und zwar die Version von ihm, die wir zuletzt im Jahr 2000 gesehen haben, als X-Men erschien.

Tyler Mane, der gleiche Schauspieler wie damals, kehrt in die pelzige Rolle zurück. Der ehemalige Wrestler hat auch in Klassikern wie The Scorpion King und Troja mitgespielt.

Wir frischen nochmal kurz eure Erinnerungen auf, welche Rolle Sabretooth gespielt hat und wie seine Geschichte auf der großen Leinwand (vorerst) endete.

So sahen die Herrschaften Sabretooth und Wolverine vor 24 Jahren aus. Bildquelle: 20th Century Fox

Sabretooth in X-Men

Mit seinen Fellklamotten und den wilden blonden Haaren ähnelte der Mutant Sabretooth im Film stark seiner Comicvorlage. Er sprach nur wenige Worte, brüllte dafür aber umso mehr – seine tierische Seite überwiegt. Sabretooth gehörte zu Magnetos Gefolgschaft und war ein Mann fürs Grobe. Auch in den Comics ist er ein erbitterter Feind von Wolverine.

Die beiden ähneln sich: Sabretooth hat ebenfalls mächtige Krallen, allerdings organisch und nicht aus Adamantium. Beide sind extrem stark und zäh, auch Sabretooth verfügt über Regenerationskräfte. Es dürfte im neuen Deadpool-Film also ziemlich brutal zur Sache gehen, wenn Wolverine und er aufeinander losgehen.

1:00 Deadpool & Wolverine: Im neuen Trailer gibt sich ein altbekannter Marvel-Schurke die Ehre

Im Trailer erwähnt Deadpool schon, dass Fans seit Jahrzehnten auf ein Rematch der beiden Mutanten warten: Zuletzt kreuzten sie die Klauen wie bereits erwähnt im Jahr 2000. Und Sabretooth wurde damals von Cyclops besiegt, sein genaues Schicksal wurde nicht gezeigt.

Aber Moment mal, 2009 kam Sabretooth doch nochmal vor? Ja und nein, die Figur tauchte tatsächlich als Hauptrolle in X-Men Origins: Wolverine auf, da allerdings gespielt von Liev Schreiber (Salt, Don’t Look Up) und mit ganz anderer Darstellung. Möglicherweise geht Deadpool & Wolverine ja in gewohnter Meta-Art auf diese beiden unterschiedlichen Versionen ein.

Der Film startet am 26. Juli in den Kinos. Bisher wurden nur wenige Szenen gezeigt, was uns vermuten lässt, dass es weitere Cameos von bekannten Marvel-Figuren geben könnte, die bis zum Release geheim gehalten werden sollen. Habt ihr Vermutungen? Oder lasst ihr euch lieber überraschen? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare.