»Randvoll mit tollen Überraschungen« - Erste Reaktionen zu Deadpool & Wolverine fallen äußerst positiv aus

Das Heldenduo aus Deadpool und Wolverine könnte bei den Fans richtig gut ankommen. (Bildquelle: Disney)

Lange haben Fans gewartet, nun ist der nächste Marvel-Film fast da. Am 24. Juli startet Deadpool & Wolverine in die Kinos und die Erwartungen sind groß, nachdem mehrere der letzten Filme und Serie für viele Fans enttäuschend waren. Jetzt sind die ersten Reaktionen von den Pressevorführungen da und fallen fast durchweg positiv aus.

Lob für Action, Charaktere und Cameos

2:01 Deadpool & Wolverine: Der finale Trailer bringt nach 7 Jahren einen Fan-Liebling zu Marvel zurück

Immer wieder wird Deadpool & Wolverine mit zwei Höhepunkten des MCU, Infinity War und Endgame in Verbindung gebracht. Laut Molly Freeman von ScreenRant war etwa die Stimmung im Kino so gut wie lange nicht mehr:

Deadpool & Wolverine ist großartig! Ich habe seit Endgame in keinem Film so viele Leute jubeln und reagieren hören. [...] Er ist verdammt lustig, und funktioniert für jeden MCU-Fan, egal ob Gelegenheits-Zuschauer oder eingefleischter Fan. Ryan Reynolds und Hugh Jackman waren perfekt.

Sehr begeistert ist auch Erik Davis von Fandango. Für ihn trifft der Film in allen Bereichen voll ins Schwarze:

Ich liebe Deadpool & Wolverine - Ja, die Cameos und Überraschungen sind episch und der Humor, die Action, die blutgetränkten Kämpfe und der Einsatz der Songs sind auch großartig. Aber es ist der Respekt und die Liebe für die Charaktere, die dich überzeugen. Das ist der ultimative Deadpool-Film. Es ist der ultimative Wolverine-Film. Es ist eine verdammt gute Zeit und mit Sicherheit der beste der drei Deadpool-Filme. Habt Spaß.

Dass der Film nicht nur sehr humorvoll ist, sondern auch emotional mitreißen kann, betont auch der Twitter-Account The Hollywood Handle:

Deadpool & Wolverine ist so aufregend, wie ihr es erwartet. Der Film schafft es, denselben Ton wie die vorherigen Filme zu transportieren, mit sehr lustigen Witzen und einer Story, die euch lachen und weinen lässt. Hugh Jackman liefert eine seiner besten Leistungen als Wolverine ab und der Film ist randvoll mit tollen Überraschungen, die dankenswerterweise nicht die Story beeinflussen.

Neben vielen positiven Stimmen gibt es auch wenige, die der Film nicht vollends überzeugt hat. Kritiker Nate Adams mochte Deadpool & Wolverine zwar, doch fühlt es sich für ihn so an, als hätte man sieben Filme in einen gestopft. Deutlich negativer äußert sich Ryan Terry:

Deadpool & Wolverine leidet darunter, sich cleverer und witziger zu fühlen, als es eigentlich ist. Der Hyper-Metahumor wird überspielt und die Witze sind bis zur Langeweile repetitiv.

Es zeichnet sich bereits deutlich ab, dass Ryan Reynolds und Hugh Jackman bei den meisten Kritikern für Begeisterung sorgen. Und das, obwohl Marvel den Superheldenfilm fast eingestampft hatte.

Wie gut die Kritiken für Deadpool & Wolverine am Ende tatsächlich ausfallen, lest ihr in den nächsten Tagen bei uns. Und natürlich bereiten wir auch unsere eigene Kritik zum neuen Marvel-Film vor.