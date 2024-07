Marvel bringt nach 16 Jahren einen fast vergessenen Hulk-Bösewicht für Captain America 4 zurück

1:48 Captain America: Im ersten Trailer zu Brave New World lässt der Rote Hulk seine Muskeln spielen

Captain America ist zurück! Für den nächsten Solo-Film tritt Sam Wilson (Anthony Mackie) in die Fußstapfen von Steve Rogers (Chris Evans) und dabei bekommt er es nicht nur mit dem Red Hulk zu tun. Der erste Trailer zu Brave New World teast jetzt ein Wiedersehen mit einem sehr alten Bekannten an.

16 Jahre nach seinem Debüt im Marvel Cinematic Universe ist nun tatsächlich Samuel Sterns a.k.a. The Leader (Tim Blake Nelson) zurück. Sterns trat zum ersten Mal in Der unglaubliche Hulk von 2008 auf, als Edward Norton noch in der Rolle von Bruce Banner steckte (mittlerweile ist ja Mark Ruffalo am Drücker).

Vor 16 Jahren wurde für The Incredible Hulk die Verwandlung von Samuel Sterns (Tim Blake Nelson) in den Leader bereits angeteast. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Captain America bringt den fast vergessenen Hulk-Bösewicht zurück

Damals war Sterns nur ein brillanter Wissenschaftler, doch der Hulk-Film bereitete seine Verwandlung in den Leader bereits vor: In Der unglaubliche Hulk wurde Sterns von Emil Blonsky (Tim Roth, der übrigens erst 2022 für She-Hulk ebenfalls zurückkehrte) durch sein Labor gepfeffert und dadurch dem Gamma-verstrahlten Hulk-Blut ausgesetzt.

Sterns bekam dadurch allerdings keine dicken Muckis, sondern ein dickes Hirn. In den Marvel-Comics ist der Leader vor allem für seinen Intellekt berüchtigt, während er ausgeklügelte Pläne schmiedet, um den Helden das Leben schwer zu machen - allen voram dem Hulk.

Im Marvel Cinematic Universe bekommt es nun aber Sam Wilson als Captain America mit dem Leader zu tun, der wahrscheinlich als Strippenzieher für die Konflikte in Brave New World verantwortlich ist. Dabei spielt Tim Blake Nelson abermals Samuel Sterns.

Sam Wilson muss sich also nicht nur mit Präsident Thaddeus Thunderbolt Ross (Harrison Ford) als Red Hulk auseinandersetzen, sondern auch einem altbekannten Hulk-Schurken aus den Marvel-Comics.

Übrigens: The Leader ist nicht der einzige lose Story-Strang, den Captain America 4 nach geraumer Zeit aufgreift. So verrät er uns beispielsweise auch, was mit der versteinerten Leiche des Celestials Tiamut passiert, die seit Eternals auf der Erde rumliegt.

Mehr dazu und auch zur Zukunft des Marvel Cinematic Universe könnt ihr unter den Links oben nachlesen. Captain America: Brave New World startet am 12. Februar 2025 in den deutschen Kinos.