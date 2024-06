Marvel hatte Deadpool & Wolverine beinahe schon eingestampft, doch dann eilte Hugh Jackman zur Rettung

Deadpool hat Wolverine einiges zu verdanken - unter anderem, dass er überhaupt einen dritten Film erhält. Bildquelle: Disney / Marvel Studios

Ein sehr aufschlussreiches Interview durfte die Vanity Fair kürzlich mit Ryan Reynolds, Hugh Jackman und Regisseur Shawn Levy führen. Aufschlussreich deshalb, weil wir zwei sehr wichtige Informationen aus dem langen Gespräch herausziehen können:

Der zweite Fakt braucht natürlich dringend notwendigen Kontext: Der dritte Film rund um den vorlauten Spandex-Spaßvogel (also Deadpool 3) hatte nicht einmal einen Titel geschweige denn eine richtige Story, als das Ende kurz bevorstand.

Wir fassen für euch zusammen, was genau vorgefallen ist - und ja, auch die Tischtennis-Sache klären wir auf.

Zwischen Deadpool & Wolverine und Deadpool 2 liegen stolze sechs Jahre. Das hat laut Ryan Reynolds einen Grund: Er hatte Schwierigkeiten damit, eine Richtung für den Film zu finden.

Ich hatte das Gefühl, dass ich noch einen Film schuldig bin, aber es hat eine Weile gedauert, herauszufinden, wohin die Reise gehen soll - und wie es zustande kommen soll. Es gibt einen Grund dafür, dass der letzte Film schon sechs Jahre her ist. Diese Filme verschlingen einfach das ganze Leben. […] Ich habe eine sehr intensive Beziehung zu der Figur und der Welt, in der sie lebt.

An Ideen mangelte es dem Deadpool-Darsteller nicht, ganz im Gegenteil. Er hatte sogar viele Geistesblitze, doch wirklich gezündet hat keiner davon.

Regisseur Shawn Levy offenbart in diesem Zuge, dass die Beiden sogar kurz davor standen, MCU-Mastermind Kevin Feige das Ende des Projekts zu verkünden:

[…] Ryan und ich waren kurz davor, zu Kevin [Feige] zu sagen: Weißt du was? Vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, weil uns keine Geschichte einfällt. Und das war der Moment, in dem Ryans Telefon klingelte […]

Hugh Jackman war am Apparat. Er hatte wenige Minuten zuvor entschieden, dass er unbedingt noch einmal Wolverine spielen möchte, mit Deadpool als chaotisches Duo.

Ich saß an einem Strand, völlig sorgenfrei, und aus irgendeinem Grund kam mir der Gedanke in den Kopf: Was willst du tun? Die ersten beiden Dinge hatten nichts mit der Arbeit zu tun - dann dachte ich buchstäblich: Deadpool-Wolverine. Ich will diesen Film machen. Das ist es, was ich will.