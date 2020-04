Wer hätte gedacht, dass die Beiden nochmal zusammenkommen, um ein neues Survivalspiel aus der Taufe zu heben? DayZ-Schöpfer Dean Hall und der ehemalige Creative Director Brian Hicks haben via Twitter bekanntgegeben, unter dem Dach von Halls Studio RocketWerkz an einem »gigantischen« neuen Titel zu arbeiten.

Das Projekt ist bisher nicht angekündigt worden und noch komplett unbekannt, auf der Website des neuseeländischen Entwicklers ist lediglich von einem kommenden AAA-Projekt die Rede. Fans von DayZ dürften dennoch hellhörig werden.

Seems like every time I end up back at Microsoft - Dean has a new game idea and I find myself moving halfway across the planet. Hyped, yet again. https://t.co/cuBExRXMbf