Spinoff zum Koop-Hit Deep Rock Galactic macht Michi Obermeier Angst, aber auf die gute Art

Beim Spinoff zu Deep Rock Galactic fürchtet Michi um seine Freizeit.

Unser YouTube-Aushängeschild und News-Overlord Michi Obermeier bekommt demnächst Probleme. Er liebt nämlich den Koop-Shooter Deep Rock Galactic und das Bullet-Hell-Roguelike Vampire Survivors.

Mit Deep Rock Galactic: Survivors wurde jetzt ein neuer Ableger des beliebten Zwergen-Shooters angekündigt, der voll auf das erfolgreiche Konzept von Vampire Survivors setzt - und Michi bangt schon jetzt um seine Freizeit:

Vampire Survivors mit Zwergen ... und Bergbau!

Was ist das für ein Spiel? Wie ihr euch nach dem Intro sicher denken könnt, spielt das Spinoff im Universum von Deep Rock Galactic, in dem Zwerge auf Asteroiden nach wertvollen Mineralien buddeln und dabei lauthals Rock and Stone! skandieren.

Aus der Iso-Perspektive steuert ihr hier einen Zwerg durch dunkle Tunnel, der wie im großen Vorbild auf der Suche nach Ressourcen ist - und dabei ebenso von Horden tödlicher Alienkäfer angegriffen wird.

Euer Zwerg wehrt sich komplett selbst und feuert automatisch auf die Feinde, ihr müsst lediglich die Steuerung seiner Bewegungen übernehmen.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, schaut ihr euch am besten im Reveal-Trailer an:

0:28 Deep Rock Galactic trifft Vampire Survivors: Neuer Ableger des Koop-Hits angekündigt

Zum Abschluss noch ein paar harte Fakten, was alles in der Early-Access-Version drinstecken soll? Bitte schön:

4 spielbare Charaktere

Über 30 Waffen

Mehr als 10 Gegnertypen

1 bis 3 Bosse

3 bis 5 Biome

Mehrere Missionstypen

Ein komplexes Fortschrittssystem mit Perks, Artefakten und Upgrades

Hier geht's zum Spiel auf Steam, falls ihr euch Deep Rock Galactic: Survivors schon mal auf die Wunschliste packen wollt.

Einen Release Termin haben die Entwickler bislang noch nicht genannt, das erklärte Ziel sei es aber, noch 2023 in den Early Access zu starten.