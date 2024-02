Der beste Spider-Man-Film laut GameStar-Community: Eines ist sicher – ihr seid euch nicht einig

Seit 2002 gab es insgesamt zehn Filme über die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Bildquellen: Sony/Disney.

Wir lieben Rankings: Deshalb fragen wir euch regelmäßig nach den eurer Meinung nach besten Vertretern der großen Film- und Spielereihen. Aus den Ergebnissen ergeben sich dann Rankings, die wir anschließend mit großer Begeisterung präsentieren.

Vielleicht erinnert ihr euch: Vor einigen Tagen haben wir euch gebeten, an einer Umfrage zu dem eurer Meinung nach besten Spider-Man-Film teilzunehmen. Häufig habt ihr eine klare Meinung, doch dieses Mal war sich die GameStar-Community nicht einig.

So habt ihr über Spider-Man abgestimmt

Zwar seid ihr euch sehr sicher, welche Filme in die Top-3 gehören, doch die Wahl eines Gewinners fiel euch offenbar schwer. Die drei Spider-Man-Ableger haben nämlich ähnlich viele Stimmen von euch erhalten. Besonders das Rennen um Platz 1 war haarscharf. Gerade Mal ein Prozent der Stimmen entschieden zwischen dem ersten und dem zweiten Platz:

Platz 3 Spider-Man 2 (17 Prozent)

Spider-Man 2 (17 Prozent) Platz 2 Spider-Man: No Way Home (22 Prozent)

Spider-Man: No Way Home (22 Prozent) Platz 1: Spider-Man (23 Prozent)

Am liebsten mögt ihr offenbar die Filme von Sam Raimi. Immerhin zwei Teile des Regisseurs haben es aufs Treppchen geschafft. Doch auch die Animationsfilme Spider-Man: Into the Spider-Verse und Spider-Man: Across the Spider-Verse sind nicht zu unterschätzen. Schließlich habt ihr beide in die bessere Hälfte gewählt. Das vollständige Ranking seht ihr hier:

Offenbar mögt ihr die Filme Andrew Garfield am wenigsten.

Das sagt ihr zur Abstimmung

Zahlen sind natürlich super, doch Worte sagen häufig viel mehr. So auch hier. Daher gucken wir uns doch mal eure Kommentare an. Der mit Abstand beliebteste Kommentar stammt von Macintosh . Dieser schreibt:

Für mich ganz klar der originale Teil 1 von 2002. Das Thema war noch nicht ausgelutscht und man hat vom Zuschauer nicht vorausgesetzt, dass man 20 andere Superheldenfilmchen gesehen haben muss, um die Story zu verstehen.

Der Kommentarschreiber spielt auf das verwobene MCU an, in das auch die Filme mit Tom Holland integriert sind. Doch die neueren Teile erhalten auch viel Lob. So schreibt der Nutzer Dr_Zoidberg :

Prinzipiell mag ich alle Spider-Man-Filme (der Spinner geht immer), am ehesten gefallen mir aber mittlerweile die MCU-Filme mit Tom Holland, von denen dann No Way Home eigentlich am besten ist.

In den Kommentaren findet sich Liebe für fast alle Spider-Man-Filme. Nur nach netten Worten zu der Spidey-Verkörperung von Schauspieler Andrew Garfield muss man mit der Lupe suchen. Vielleicht ändert sich das ja unter diesem Artikel. Falls ihr auf der Suche nach weiteren interessanten Beiträgen seid, schaut einfach hier vorbei:

Welcher ist euer liebster Spider-Man-Film? Welchen Schauspieler, der in den letzten Jahren die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft verkörpert habt, findet ihr am besten? Welchen Film könnt ihr gar nicht leiden? Was wünscht ihr euch für den nächsten Teil mit Tom Holland? Eure Meinungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!