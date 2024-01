»Unfassbar viel Geld«: Siebenstellige Avengers-Gage für einen Marvel-Star ist aus Versehen bei der falschen Person gelandet

Wer ist Tom Holland? Darüber herrschte in einer Schauspieleragentur kürzlich Verwirrung. Bildquelle: Disney/Marvel

Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr eines Tages auf euren Kontostand schaut und statt einer kümmerlichen Summe einen siebenstelligen Betrag erblickt? Die Bank auf den Fehler hinweisen? Dem Chef die Meinung geigen und den Job hinschmeißen? Alles in Bitcoins investieren?

Was wie eine ausgedachte Geschichte klingt, ist tatsächlich passiert. Ursächlich dafür ist eine kuriose Verwechslung zweier Schauspieler, die ihr wahrscheinlich beide kennt, deren Lebenssituation aber kaum unterschiedlicher sein könnte.

Tom Holland, Tom Hollander - das ist aber auch kompliziert!

Der Schauspieler Tom Holland verkörpert Spider-Man im Marvel Cinematic Universe und erntet dafür hohe Gagen. Genaue Zahlen sind zwar nicht bekannt, es wird jedoch geschätzt, dass er bereits mit Spider-Man: Homecoming im zarten Alter von 20 Jahren zum Millionär wurde.

Tom Hollander hingegen verkörperte unter anderem Lord Cutler Beckett in den ersten drei Teilen von Fluch der Karibik. Auch sein Vermögen ist nicht bekannt, doch offenbar hat ihn der Reichtum seines zwanzig Jahre jüngeren Namensvettern glatt umgehauen.

Woher Tom die Gage von Tom kennt? Weil beide Darsteller bei der gleichen Schauspiel-Agentur registriert sind, kam es zu einer kuriosen Verwechslung und die Überweisung einer beeindruckendd hohen Bonuszahlung ging an den falschen Tom.

Das erzählte Tom - also Hollander - kürzlich in der US-Talkshow Late Night with Seth Meyer:

Er verrät nicht, wie hoch die Überweisung genau war. Tom Hollander sei einfach froh darüber gewesen, zuvor einen Scheck in Höhe von 30.000 Dollar für eine BBC-Serie erhalten zu haben. Als er dann kurze Zeit später eine E-Mail seiner Agentur mit der Überweisungsmeldung öffnete, fiel er aus allen Wolken:

Es war eine erstaunliche Menge Geld. Es war nicht sein Gehalt. Es war sein erster Box-Office-Bonus. Nicht der gesamte Bonus, sondern nur der erste. Und es war mehr Geld, als ich jemals hatte. Es war eine siebenstellige Summe.

Ihr habt richtig gelesen: Bei der siebenstelligen Summe soll es sich nur um einen Bonus zusätzlich zu der eigentlichen Gage für Tom Holland gehandelt haben. Die Avengers sind offenbar eine ziemlich reiche Heldentruppe, mit Robert Downey Jr. als Iron Man auf dem Spitzenplatz.

Tom Holland, Tom Hollander … Tom Hollandest?

Wo wir uns gerade dem MCU widmen: Bekanntlich steht seit einigen Jahren alles im Zeichen des Multiversums und alternativer Varianten bekannter Superheldenfiguren.

Deshalb kursieren nun Gerüchte durch das Netz - also das Internet, nicht das von Spider-Man. Es wird gemunkelt, dass irgendwo da draußen eine dritte Variante von Tom herumlaufen muss, die das Trio vervollständigen würde:

Gut, genug gescherzt für den heutigen Tag. Wir hoffen jedenfalls, dass die Bonuszahlung inzwischen beim richtigen Tom gelandet ist. Sollte euer Name zufällig Robert Downy Jr., Chris Hamsworth oder Scarlett Johanssohn lauten: Checkt zur Sicherheit mal euren Kontostand!

Übrigens: Ob Tom Holland für Spider-Man 4 noch einmal vor die Kamera tritt, ist trotz voranschreitender Planungen zum Film nicht gesichert. Nun kennen wir aber mindestens einen Tom, der angesichts der fürstlichen Entlohnung wohl nur zu gerne in das Spandex-Kostüm schlüpfen würde.

Jetzt sind wir ja schon neugierig geworden: Seid ihr selbst schon mal unfreiwillig Teil einer kuriosen Verwechslung gewesen? War Geld im Spiel oder was genau ist vorgefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!