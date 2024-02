Was ist für euch der beste Spider-Man-Film?

Spider-Man, Spider-Man - does whatever a spider can - spins a web, any size - catches thieves just like flies. Nanana - los, singt alle mit!

Nicht singen? Okay, ist ja schon gut. Aber ihr müsst zugeben, dass der Cartoon-Titelsong auch nach über 50 Jahren nichts von seinen Ohrwurm-Qualitäten eingebüßt hat! In den vergangenen Jahrzehnten sind zahlreiche Kinofilme über die Leinwand geflimmert und wir sind uns sicher, dass jeder von euch einen persönlichen Favoriten hat.

Welcher Film ist euer Liebling? Lasst es uns wissen, indem ihr an unserer obigen Umfrage teilnehmt. Und damit ist eure Pflicht noch nicht getan: Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, wofür ihr gestimmt habt und was genau euch an eurem liebsten Spider-Man-Film so gut gefällt!

Um eure Erinnerung aufzufrischen, hier nochmal alle zur Wahl stehenden Kandidaten im Schnelldurchlauf.

Zusammenfassung aller Spider-Man-Filme seit 2002

Die Sam-Raimi-Trilogie mit Tobey Maguire

Spider-Man (2002): Peter Parker wird vom Außenseiter zum Superhelden, nachdem er von einer radioaktiven Spinne gebissen wird. Kurz darauf muss er gegen den Green Goblin kämpfen, um seine Liebsten zu retten.

Peter kämpft mehr und mehr mit seinem Doppelleben. Als sein privates Umfeld mehr und mehr aus den Fugen gerät, hängt er den Superhelden-Anzug an den Nagel. Doch wer stoppt nun den verrückt gewordenen Wissenschaftler Dr. Otto Octavius a.k.a. Doc Ock? Spider-Man 3 (2007): Inzwischen sind Peter und MJ ein Paar und zunächst scheint alles perfekt zu laufen. Doch dann häufen sich die Probleme: Peter muss gegen seinen besten Freund kämpfen. Ein Alien-Symbiont ergreift Besitz von ihm. Und sein Ruhm als Spider-Man steigt ihm auch noch zu Kopf.

Die Marc-Webb-Reihe mit Andrew Garfield

The Amazing Spider-Man (2012): Das Reboot setzt am gleichen Punkt an wie die Sam-Raimi-Trilogie: Peter Parker wird von der Spinne gebissen. Danach läuft aber vieles anders. Statt MJ gilt Peters Liebe hier Gwen Stacey und statt dem Green Goblin muss Spider-Man gegen Dr. Curt Connors ran, auch bekannt als die Bestie Lizard.

2:14 The Amazing Spider-Man - Deutscher Trailer

The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (2014): Peter muss sich in der Fortsetzung gleich einer ganzen Armee an Schurken stellen: Green Goblin, Electro und Rhino wollen ihm an den Spandex-Kragen. Auch seine Beziehung mit Gwen Stacey lief schon mal besser. (Unsere Filmkritik zu The Amazing Spider-Man 2)

Spider-Man im Marvel Cinematic Universe

Spider-Man: Homecoming (2017): Das dritte Reboot bringt Peter Parker ins Marvel Cinematic Universe. Hier spart man sich die Origin-Story mit der Spinne, Peter ist bereits seit einigen Monaten Spider-Man und kehrt gerade frisch von seinem Cameo-Auftritt in Captain America: Civil War zurück. Statt die Welt zu retten, muss er sich mit dem Schulalltag herumschlagen - bis er eines Tages Bekanntschaft mit Vulture und seiner Bande macht. (Unsere Filmkritik zu Spider-Man: Homecoming)

2:20 Spider-Man: Homecoming - Trailer

Spider-Man: Far From Home (2019): Peter kämpft mit den Ereignissen von Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame. Da kommt ein Schulausflug nach Venedig doch gerade recht! Doch er hat nicht die Rechnung mit dem ominösen Mysterio gemacht. Was plant der angebliche Besucher aus einem anderen Universum? (Unsere Filmkritik zu Spider-Man: Far From Home)

3:03 Spider-Man: Der Trailer zu No Way Home stellt das MCU auf den Kopf

Die Animationsfilme von Sony

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018): Der Teenager Miles Morales ist gerade erst zum Spider-Man geworden, als auch schon die Hölle losbricht: Erst kämpft er gegen den Kingpin, dann macht er Bekanntschaft mit einer ganzen Reihe anderer Spider-Men, Spider-Women und ähm, einem Spider-Schwein.

1:16 Across the Spider-Verse: Im Trailer schauen Tobey Maguire, Andrew Garfield & Tom Holland vorbei

Welcher Spider-Man-Film der vergangenen 22 Jahre hat euch am besten gefallen? Macht mit bei unserer oben eingebetteten Umfrage. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, warum genau dieser Film euer Favorit ist und was euch an ihm begeistert hat. Welche Story würdet ihr euch für den nächsten Auftritt von Spider-Man wünschen? Wir freuen uns auf eure Meinungen und Antworten.